Primer ministro israelí advierte que “la lucha no ha terminado” en medio de tregua con Hamas

A horas de que se concrete el intercambio entre prisioneros y rehenes entre Israel y Hamas -uno de los hitos de la primera fase del acuerdo de paz- el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que “la lucha no ha terminado”.

Ambas partes en conflicto aceptaron que la primera fase del acuerdo de paz entrara en vigor el pasado viernes. Esta primera etapa considera un alto al fuego inmediato, así como la retirada de las tropas israelíes en Gaza y la excarcelación de 250 presos palestinos a cambio de los 48 rehenes israelíes -20 de ellos vivos- que Hamas tiene en su poder, lo que se concretaría el lunes.

Este escenario, según el premier israelí, se trata de “un acontecimiento histórico en el que se mezclan la tristeza por la liberación de los asesinos con la alegría por el regreso de los rehenes”.

“Todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo”, aseveró en un discurso ante el país.

“Juntos hemos logrado enormes victorias, victorias que han sorprendido al mundo entero. Y quiero decirles: en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado”, reafirmó.

El conflicto a gran escala entre Israel y Hamas ha causado al menos de 67.806 muertes en Gaza, según el Ministerio de Salud local controlado por Hamas, cuyas cifras son respaldadas en términos generales por Naciones Unidas.

El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, confirmó a inicios de agosto que los gazatíes sufrían hambruna, un estado que para ser considerado como tal debe superar tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición. Un comité independiente del organismo multilateral, además, concluyó a mediados de septiembre que Israel cometió genocidio en Gaza, calificación rechazada por Tel Aviv y Estados Unidos.

En Israel, en tanto, 1.139 personas fallecieron por el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 y 251 fueron capturados como rehenes. Del total de cautivos, 146 fueron liberados con vida y 58 cuerpos fueron repatriados. El resto, de cuyo total se estima que menos de la mitad podría estar vivo, regresaría a Israel el lunes, si es que las partes cumplen la primera fase del acuerdo de paz.

A esta cifra se suma, según un reporte de las FDI de enero, las muertes de 891 soldados israelíes en servicio regular, permanente y de reserva desde el comienzo de la guerra, de los cuales 329 corresponden al 7 de octubre.