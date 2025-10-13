SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Primera radiografía de la salud pospandémica: Las tasas de mortalidad disminuyen en todo el mundo, excepto entre los jóvenes

El informe, publicado en la revista The Lancet, llama la atención sobre el incremento de los decesos en la franja de edad de 20 a 39 años debido a suicidios y consumo de drogas, que el estudio describe como “muertes por desesperación”.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Un consumidor de drogas se inyecta una mezcla del opioide fentanilo y heroína en el Parque Richman (Echo) del Bronx, Nueva York, el 20 de julio de 2023. Foto: Archivo SHANNON STAPLETON

Cada vez vivimos más. Es la conclusión principal del último informe de la Carga Global de Enfermedades, que publicó este domingo la revista científica The Lancet, donde se hace el primer análisis del estado de salud del mundo después de la pandemia de Covid-19.

Las tasas de mortalidad mundial están disminuyendo, pero no entre los jóvenes y adultos jóvenes, según el último estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington sobre la Carga Global de Enfermedad (GBD), publicado en The Lancet y presentado en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín (Alemania).

La esperanza de vida al nacer en el mundo en 2023 era 20 años mayor que en 1950, por una reducción del 67% de la tasa de mortalidad, pero en jóvenes de Norteamérica, Latinoamérica y África subsahariana se manifiesta una crisis emergente de fallecimientos, señala el último estudio sobre la GBD presentado este domingo.

El informe se refiere a esa mejora en la esperanza de vida en 2023 en un mundo donde dos tercios de la mortalidad y morbilidad están ocasionados por enfermedades no transmisibles, con la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la diabetes a la cabeza.

“La esperanza de vida mundial volvió a los niveles anteriores a la pandemia de Covid-19, con 76,3 años para las mujeres y 71,5 para los hombres, más de 20 años que en 1950”, indica en un comunicado sobre el estudio el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), que responsabiliza a otras dolencias de la mayor parte de los fallecimientos.

Eso sí, este aumento en la esperanza de vida se produce con profundas desigualdades según el nivel socioeconómico de la zona: en los países del planeta con más ingresos, las mujeres mueren, de media, a los 80,5 años y los hombres a los 74,4 años, mientras que en África subsahariana, donde se concentra el 67% de quienes viven en pobreza extrema -según el Banco Mundial-, la edad media de los fallecimientos en mujeres está en 37,1 años y en varones en 34,8.

Pese a que el riesgo de muerte es menor en todo el mundo, también hay notas negativas. El informe revela que, entre 2011 y 2023, las muertes en jóvenes se incrementaron en algunas regiones como América del Norte y América Latina, sobre todo, debido a suicidios y consumo de drogas, en la franja de edad de 20 a 39 años. El estudio las describe como “muertes por desesperación”, una categoría que engloba al suicidio, a las sobredosis por drogas y al alcoholismo, problemas impulsados por factores económicos, sociales y psicológicos.

También hay una situación descrita como “crisis emergente” en esos sectores de la población (adolescentes y adultos jóvenes) por la alta tasa de mortalidad en el África subsahariana, debido a “enfermedades infecciosas y lesiones no intencionales”.

Durante el mismo período, las muertes en el grupo de edad de 5 a 19 años aumentaron en Europa del Este, América del Norte con altos ingresos y el Caribe.

La mortalidad en niños de 5 a 14 años en África subsahariana entre 1950 y 2021 fue mayor de lo estimado previamente, un aumento impulsado por las altas tasas de infecciones respiratorias y tuberculosis, otras enfermedades infecciosas y lesiones accidentales. Nuevos cálculos también muestran que la mortalidad en mujeres jóvenes de 15 a 29 años en África subsahariana fue un 61% mayor de lo estimado previamente, debido principalmente a la mortalidad materna, los accidentes de tránsito y la meningitis.

En cambio, el número de muertes infantiles disminuyó más que en cualquier otro grupo de edad. Entre 2011 y 2023, Asia Oriental registró la mayor disminución, del 68%, en la tasa de mortalidad en menores de 5 años gracias a una mejor nutrición, vacunas y sistemas de salud más sólidos.

Cambio en causas de muerte

Por otra parte, se confirma que las causas de muerte están cambiando de las enfermedades infecciosas a las no transmisibles (ENT), lo que genera nuevos desafíos para la salud mundial, en particular para los países de bajos ingresos.

“Las tasas de enfermedades no transmisibles están aumentando, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. La velocidad y la magnitud de esta transición epidemiológica de enfermedades infecciosas a enfermedades no transmisibles es motivo de preocupación urgente”, admite The Lancet en un editorial adjunto.

Tras ser la principal causa de muerte en 2021, el Covid-19 descendió al vigésimo puesto en 2023, situando de nuevo a la cardiopatía isquémica y el ictus en el primer puesto, seguidos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones de las vías respiratorias inferiores y los trastornos neonatales.

Desde 1990, las tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica e ictus han disminuido, al igual que las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, el cáncer de estómago y el sarampión. Por el contrario, durante el mismo período, la tasa de mortalidad aumentó por diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad de Alzheimer y VIH/sida.

Asimismo, se señala que las enfermedades no transmisibles causaron casi dos tercios del total mundial de muertes y discapacidades. Las tres principales causas fueron la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la diabetes.

La salud mental cobra, cada vez, más importancia. Los trastornos relacionados con ella aumentan de manera considerable. En concreto, los trastornos de ansiedad crecieron un 63% y los depresivos, un 26%.

El equipo del doctor Christopher Murray, director del IHME de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, y su Red de Colaboradores GBD de 16.500 científicos e investigadores han recopilado y analizado datos que han producido estimaciones para 375 enfermedades y lesiones y 88 factores de riesgo por edad y sexo a nivel mundial, regional y nacional.

Este estudio se basa además en 204 países y territorios y 660 ubicaciones subnacionales de 1990 a 2023, lo que convierte al GBD en la investigación más completa que cuantifica la pérdida de salud.

“La evidencia presentada en el estudio es una llamada de atención, instando a los líderes gubernamentales y de atención médica a responder rápida y estratégicamente a las tendencias inquietantes que están remodelando las necesidades de salud pública”, reflexiona en un comunicado Christopher Murray, autor de la investigación.

Más sobre:MortalidadSalud pospandémicaCovid-19JóvenesThe LancetIHMEGBDCumbre Mundial de la SaludMuertes por desesperaciónEnfermedades no transmisiblesMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo invertir en los ciclos alcistas del cobre y el oro desde Chile

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”

Presupuesto 2026: Asociación de gobernadores regionales pide recuperar 3% destinado a emergencias

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago

Sartor acusa a Toesca de “conflicto de interés” y cuestiona gestión de interventor

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Lo más leído

1.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

2.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

3.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

4.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

5.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT

Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”
Chile

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”

Presupuesto 2026: Asociación de gobernadores regionales pide recuperar 3% destinado a emergencias

Kast comparte postura de Valenzuela sobre “parásitos” en el Estado: “Qué bueno que se pongan nerviosos”

Cómo invertir en los ciclos alcistas del cobre y el oro desde Chile
Negocios

Cómo invertir en los ciclos alcistas del cobre y el oro desde Chile

Presupuesto 2026: Estrechez de corazón

Sartor acusa a Toesca de “conflicto de interés” y cuestiona gestión de interventor

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood
Tendencias

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el regreso de miles de palestinos a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamas

“Lo clásico siempre vuelve”: la referencia a los Guns N’ Roses de Alexis Sánchez para explicar su renacer en el Sevilla
El Deportivo

“Lo clásico siempre vuelve”: la referencia a los Guns N’ Roses de Alexis Sánchez para explicar su renacer en el Sevilla

Joaquín Niemann apunta al reemplazo de Mito Pereira en Torque y se ilusiona con tener el LIV Golf en Chile

El importante salto de Tomás Barrios en el ranking ATP tras ganar el Challenger de Cali

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Finde

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago
Cultura y entretención

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago

Bridgerton regresa: Netflix presenta primer teaser oficial de la cuarta temporada

Ruidosa Fest día 2: la fortaleza de la música femenina con Francisca Valenzuela y Mon Laferte

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio
Mundo

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

Llegan a Egipto los 154 presos palestinos deportados por Israel tras el acuerdo con Hamas

Primera radiografía de la salud pospandémica: Las tasas de mortalidad disminuyen en todo el mundo, excepto entre los jóvenes

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa