OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    Abby Zwerner, quien recibió un disparo en enero de 2023, logró la compensación después de demandar a la exadministradora de la escuela a la que había advertido que el niño tenía un arma. La ahora exmaestra todavía tiene la bala alojada en su pecho.

    Por 
    Lya Rosen

    Este jueves un jurado de Virginia, Estados Unidos, otorgó una indemnización de US$10 millones a una exmaestra que fue baleada por un estudiante de 6 años hace dos años, luego de advertir a la exadministradora de la escuela de que el niño tenía un arma.

    Abby Zwerner recibió un disparo en enero de 2023 mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado, quedando gravemente herida. Durante su juicio declaró: “Pensaba que iba camino al cielo o que ya estaba en el cielo”.

    La profesora había solicitado en su demanda inicial US$40 millones contra Ebony Parker, la exsubdirectora de la escuela primaria Richneck de la ciudad de Newport News, aunque ella no era la única demandada inicialmente. Sin embargo, un juez previamente desestimó como inculpados al superintendente del distrito y al director del establecimiento.

    Tras el incidente, Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital, necesitó seis cirugías y aún no tiene plena movilidad en su mano izquierda. Además, la bala que pasó muy cerca de su corazón todavía permanece alojada en su pecho.

    Como detalla el sitio de NPR, el tiroteo conmocionó a toda la comunidad de la localidad de Virginia y muchos se preguntaban cómo un niño tan pequeño pudo acceder a un arma y disparar a su profesor.

    La demanda presentada ante la justicia alegaba que Parker tenía el deber de proteger a la profesora y a los demás estudiantes y docentes, tras haber sido informada de la presencia del arma.

    Los abogados de Zwerner afirmaron que la exsubdirectora de la escuela no actuó en las horas previas al tiroteo, a pesar de que varios miembros del personal escolar le habían comunicado que el estudiante llevaba un arma en su mochila.

    “¿Quién iba a pensar que un niño de 6 años llevaría un arma al colegio y dispararía a su profesora?”, aseguró la abogada de Zwerner, Diane Toscano, ante el jurado, para luego reafirmar: “Es responsabilidad de la Dra. Parker pensar que eso es posible. Es su responsabilidad investigarlo y llegar al fondo del asunto”.

    Más sobre:Estados UnidosProfesoraBaleadaNiñoIndemnizaciónArmas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

    En un podio antibalas y con discurso anti-Boric: Kast inicia actos de cierre de su campaña en Viña del Mar

    En prisión preventiva queda imputado de asesinar a joven durante fiesta de Halloween en clandestino de Concepción

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Lo más leído

    1.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    2.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    3.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    4.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies
    Chile

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

    En un podio antibalas y con discurso anti-Boric: Kast inicia actos de cierre de su campaña en Viña del Mar

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario
    Negocios

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Los cuatro proyectos mineros emblemáticos con mayores sobrecostos y demoras

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial
    Tendencias

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase
    El Deportivo

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones
    Mundo

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años