Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

Este jueves un jurado de Virginia, Estados Unidos, otorgó una indemnización de US$10 millones a una exmaestra que fue baleada por un estudiante de 6 años hace dos años, luego de advertir a la exadministradora de la escuela de que el niño tenía un arma.

Abby Zwerner recibió un disparo en enero de 2023 mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado, quedando gravemente herida. Durante su juicio declaró: “Pensaba que iba camino al cielo o que ya estaba en el cielo”.

La profesora había solicitado en su demanda inicial US$40 millones contra Ebony Parker, la exsubdirectora de la escuela primaria Richneck de la ciudad de Newport News, aunque ella no era la única demandada inicialmente. Sin embargo, un juez previamente desestimó como inculpados al superintendente del distrito y al director del establecimiento.

Tras el incidente, Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital, necesitó seis cirugías y aún no tiene plena movilidad en su mano izquierda. Además, la bala que pasó muy cerca de su corazón todavía permanece alojada en su pecho.

Como detalla el sitio de NPR, el tiroteo conmocionó a toda la comunidad de la localidad de Virginia y muchos se preguntaban cómo un niño tan pequeño pudo acceder a un arma y disparar a su profesor.

La demanda presentada ante la justicia alegaba que Parker tenía el deber de proteger a la profesora y a los demás estudiantes y docentes, tras haber sido informada de la presencia del arma.

Los abogados de Zwerner afirmaron que la exsubdirectora de la escuela no actuó en las horas previas al tiroteo, a pesar de que varios miembros del personal escolar le habían comunicado que el estudiante llevaba un arma en su mochila.

“¿Quién iba a pensar que un niño de 6 años llevaría un arma al colegio y dispararía a su profesora?”, aseguró la abogada de Zwerner, Diane Toscano, ante el jurado, para luego reafirmar: “Es responsabilidad de la Dra. Parker pensar que eso es posible. Es su responsabilidad investigarlo y llegar al fondo del asunto”.