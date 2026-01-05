SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Qué es la doctrina Monroe y por qué Trump la invocó tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela

    "Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado", dijo Trump.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Facebook @DonaldTrump

    “La doctrina Monroe es muy importante, pero la hemos superado con creces. Ahora la llaman doctrina Donroe. Nos habíamos olvidado de ella. Era muy importante, pero la olvidamos y ya nunca más volveremos a olvidarla”.

    Con estas palabras y con la deformación del nombre de la doctrina con su inicial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió el ideario que sustentó la operación militar que su país ejecutó en Venezuela y que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro, el exlíder chavista que gobernaba dicha nación desde 2013.

    “Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado. No ocurrirá”, ratificó Trump el sábado en el discurso que pronunció cuando Maduro era trasladado vía aérea para comparecer ante un tribunal en Nueva York acusado de, entre otros cargos, narcotráfico.

    El presidente de Estados Unidos Donald Trump

    Ya en enero del año pasado el término “doctrina Donroe” aparecía en la portada del New York Post. Esta edición, planteaba que las declaraciones de Trump sobre cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América eran un guiño al discurso sobre el Estado de la Unión que dio el quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, en 1823.

    Y en diciembre del 2025 la “Nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025” publicada por la Casa Blanca con motivo de los 202 años de la proclamación de la doctrina Monroe, reafirmaba las intenciones de Trump de potenciar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

    Fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense en el edificio de la DEA, en Nueva York.

    La doctrina Monroe

    Pero, ¿en qué consiste esta doctrina y por qué Trump decidió invocarla recientemente? Según recoge la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) de EE.UU. en su sitio web, este ideario es “la política estadounidense más conocida hacia el hemisferio occidental” y tuvo como origen advertir “a las naciones europeas que Estados Unidos no toleraría más colonización ni monarcas títeres (en el continente americano)”. Todo ello, bajo el ya clásico lema “América para los americanos”.

    “Fue concebida para abordar las principales preocupaciones del momento, pero pronto se convirtió en un lema de la política estadounidense en el hemisferio occidental”, consigna la entidad encargada de custodiar los registros del país norteamericano.

    La académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Rocío Casanueva de Diego, planteó en su artículo sobre esta doctrina que “la declaración de Monroe fue ignorada en gran medida como una guía política durante gran parte del siglo XIX, período de debilidad militar y preocupaciones internas en los Estados Unidos. No sería hasta finales de dicho siglo, con el posicionamiento de Norteamérica con el status de gran potencia, cuando la Doctrina Monroe se convierte en la piedra angular de la política exterior norteamericana”.

    Molly Riley

    La aplicación de la doctrina en tres siglos y qué busca Trump al invocarla

    Eduardo Hodge, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, sostiene en conversación con La Tercera que si bien en el siglo XIX EE.UU. “siempre estuvo interesado en el resto de los países de América Latina, no tenía la fuerza para poder disuadir o contrarrestar a los ingleses y a los franceses”. Y en el siglo XX, con el precedente de la invocación que se hizo de esta doctrina en 1865, Estados Unidos ejecutaría decenas de intervenciones en Latinoamérica como resultado de la interpretación de esta postura.

    Y en este siglo, señala Hodge, si bien los esfuerzos de George W. Bush se dirigieron contra el terrorismo internacional tras el atentado a la Torres Gemelas en 2001, éste también fijó su atención en los límites fronterizos con México y, en la Declaración de Seguridad Nacional de 2002, impulsó el concepto de narcoterrorismo como una preocupación. La doctrina propiamente tal, a su juicio, pasó más a segundo plano, en mayor o menor medida, durante los gobiernos de Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden e incluso la primera administración de Trump.

    Eduardo Hodge, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, Director de Licenciatura en Historia UGM y doctor en Relaciones Internacionales.

    “Lo que Trump plantea ahora, con lo sucedido en Venezuela, es esta idea de volver a evitar que vengan fuerzas externas a América a penetrar suelo latinoamericano, a incidir en los asuntos internos de la región”, explica el académico y doctor en Relaciones Internacionales sobre las razones de Trump para revivir un ideario que data de hace más de dos siglos.

    Detrás de estas razones, según consignó un artículo del New York Times a mediados de noviembre, se desprende que “un mayor control del hemisferio, y en particular de América Latina, promete grandes beneficios. Están en juego amplios recursos naturales, posiciones estratégicas de seguridad y mercados lucrativos. Respaldado por un equipo de halcones con una larga trayectoria en América Latina, entre los que destaca el secretario de Estado Marco Rubio, Trump está revisando la política estadounidense en la región para intentar extraer esos beneficios".

    Rubio, de hecho, podría posicionarse como un factor determinante para la prolongación de la ahora llamada “doctrina Donroe” en los meses siguientes, sostiene el académico. “Es hijo de inmigrantes cubanos, exiliados. Tiene una causa personal muy fuerte y además están en todas las condiciones echadas para que Cuba caiga finalmente. Venezuela, que es uno de sus principales proveedores de recursos económicos, ya cayó”, sentencia.

    Imagen de archivo del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Reuters. Jonathan Drake
