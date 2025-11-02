Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Al menos 132 personas muertas dejó como resultado uno de los despliegues contra el grupo criminal Comando Vermelho en uno de los operativos policiales más sangrientos en la historial de Brasil.

Penha y Alemao fueron los sectores, sitios de pobreza extrema en Río de Janeiro compuestos por distintas favelas, en los que durante horas gobernaron los diparos.

El objetivo de la denominada “Operación Contención” contemplaba detener a 10 presuntos criminales, los cuales ostentaban órdenes de captura. Así, la acción comprometió la disposición de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, como también helicópteros y drones.

Muertos en Río de Janeiro tras operativo policial.

Entre los objetivos también figuraban los cabecillas de la agrupación, entre ellos, Edgar Alves de Andrade, alias Doca, el número dos del Comando Vermelho, que en la jerarquía de esta organización criminal, solo está por debajo de Marcinho VP y Fernandinho Beira-Mar, ambos encarcelados en prisiones federales.

Sin embargo, pese a las acciones policiales, Doca actualmente se encuentra prófugo de la justicia .

El número dos del Comando Vermelho

Según dictan sus antecedentes penales, el sujeto nació en 1970 en Caiçara, sin embargo, existen discrepancias en los registros de las propias autoridades sobre si su origen es Caiçara en Rio Grande do Sul o Caiçara en Paraíba.

Su ingreso al mundo criminal se produjo hace al menos 20 años. En 2007, fue arrestado portando un arma y por traficar drogas en Vila da Penha, en la zona norte de la turística ciudad de Río de Janeiro.

Doca, número dos del Comando Vermelho.

En aquel entonces, declaró a la policía que era militar y años después su condena fue reducida.

Tiempo después tras cumplir su condena, Doca asumió un papel importante en la organización criminal. Como líder, empezó a gestionar los recursos del grupo, principalmente en la región de Vila da Penha.

Como uno de los líderes de CV, es considerado una de las figuras clave responsables de la expansión de la facción en los últimos años.

Según BBC News Mundo, entre 2022 y 2023, “la organización incrementó en un 8,4% las zonas bajo su control y recuperó el liderazgo que había perdido ante las milicias en años anteriores. Y hoy representa el 51,9% de las zonas dominadas por grupos armados en la Región Metropolitana de Río”.

Su extenso historial delictivo, de 189 páginas, registra 176 antecedentes penales hasta 2023. La mayoría de ellos corresponden a tráfico de drogas, asociación delictiva, hurto y robo, homicidio, tortura y posesión ilegal de armas.

Según declaró recientemente el secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, el delincuente utilizó a los sicarios de los narcotraficantes para crear un bloqueo y fugarse. La línea de denuncias anónimas de Río ofrece una recompensa de R$100.000 (US$18.000) por información que conduzca a su captura.