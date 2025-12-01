Reguladores en Estados Unidos investigarán a banqueros que apoyaron a Jeffrey Epstein

Vista del exterior de la sede corporativa de JP Morgan Chase & Co. en la ciudad de Nueva York, el 20 de mayo de 2015. Foto: Archivo

El affaire ahora toca a los banqueros: los reguladores bancarios norteamericanos se estarían tomando muy en serio las acusaciones de que importantes bancos podrían haber facilitado la actividad delictiva de Jeffrey Epstein, tras recibir peticiones de investigación sobre ejecutivos como el exdirector de Barclays, Jes Staley.

En una correspondencia vista por el diario británico The Guardian, directivos de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) afirmaron haber revisado una carta de la senadora demócrata Elizabeth Warren, donde se planteaban inquietudes sobre el presunto apoyo de banqueros al magnate, quien murió en prisión antes de enfrentar un juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Esto incluye a Staley, quien, según Warren, supuestamente protegió el acceso de Epstein al sistema bancario mientras trabajaba en JP Morgan a principios de la década de 2000. Staley ya ha sido expulsado del sector bancario británico por minimizar su relación con el fallecido financista estadounidense. Si bien los reguladores no confirmaron públicamente si estaban abriendo investigaciones formales, sus directores aseguraron a Warren que tomarían medidas ante cualquier posible conducta indebida.

El FBI no encontró una “lista de clientes” de Jeffrey Epstein. Foto: Archivo

“Si bien sería inapropiado comentar sobre ningún asunto específico de supervisión en curso, tomo muy en serio cualquier acusación de irregularidades o abuso por parte de bancos y ejecutivos bancarios”, declaró el contralor de la moneda, Jonathan Gould, en una carta a Warren, quien es la principal demócrata en el comité del Senado de Estados Unidos sobre banca, vivienda y asuntos urbanos.

“Reconocemos la gravedad de este asunto y continuaremos examinando a los bancos, incluido JP Morgan Chase Bank, NA, dentro del alcance de nuestra autoridad, incluso para garantizar que los bancos aborden las preocupaciones sobre seguridad y solvencia, así como las violaciones de la ley bajo nuestra jurisdicción”, añadió Gould.

La carta original de Warren planteó dudas sobre la relación bancaria más amplia de JP Morgan con el delincuente sexual, señalando que Epstein fue uno de los clientes más rentables del banco antes de que este lo “expulsara” en 2013, cinco años después de ser encarcelado por solicitar servicios de prostitución a una menor. El magnate falleció en prisión en julio de 2019, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual infantil.

Jeffrey Epstein junto a Bill Clinton. Foto: Archivo

El presidente interino de la FDIC, Travis Hill, dijo que el regulador tomaba “muy en serio las actividades ilegales que involucran al sector bancario, incluida la posible participación de personas con información privilegiada en actividades ilícitas”. Esto abre la posibilidad de investigaciones más certeras y profundas sobre el rol de los bancos en los crímenes cometidos por Epstein.

La carta de Hill, fechada el 17 de noviembre, indicaba que “si se identifica este tipo de actividad”, el organismo de control seguiría el protocolo estándar: recopilar y revisar las posibles pruebas, antes de escalar el asunto a la oficina del inspector general de la FDIC, que tiene facultades para hacer cumplir la ley. Las irregularidades podrían resultar en una multa y la posible prohibición de trabajar en el sector bancario estadounidense.

La senadora Warren declaró al respecto: “Los reguladores deben investigar y responsabilizar a los facilitadores de Epstein, y creeré que están tomando medidas cuando lo vea. Los estadounidenses merecen saber que su sistema bancario no está facilitando los crímenes inquietantes de los ricos y poderosos”.

Un portavoz de JP Morgan no comentó directamente sobre la correspondencia de Warren con los reguladores, pero en relación con Epstein declaró: “Lamentamos cualquier asociación que hayamos tenido con el hombre, pero no lo ayudamos a cometer sus atroces actos. Terminamos nuestra relación con él seis años antes de su arresto por cargos de tráfico sexual. El gobierno federal tenía información contundente sobre sus crímenes, que no compartió con nosotros ni con otros bancos”.

La snadora demócrata Elizabeth Warren. Anna Moneymaker

Hace unos días, Warren aprovechó una aparición televisiva para instar al director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, a testificar ante el comité bancario del Senado de Estados Unidos. “Abrieron unas 134 cuentas diferentes para Jeffrey Epstein a lo largo de estos años. Realizaron transacciones por valor de más de mil millones de dólares para Jeffrey Epstein... Literalmente, él podía entrar al banco y obtener 50 millones de dólares de JP Morgan Chase”, indicó la congresista.

“Así que, en el comité bancario, me gustaría que el Sr. Dimon y algunos de esos otros banqueros vinieran y, bajo juramento, testificaran sobre exactamente cuál fue la pista financiera que mantuvo a flote a Jeffrey Epstein durante tanto tiempo”.

Futuro problema

Los ejecutivos de JP Morgan sabían que Jeffrey Epstein sería un futuro problema. Ya en 2006, los funcionarios debatieron la posibilidad de dejar de trabajar con su cliente de toda la vida. Los empleados expresaron su preocupación por el peligro de hacer negocios con el delincuente confeso, y lo confrontaron por las noticias que afirmaban que había violado y traficado con mujeres jóvenes y niñas.

Pero Epstein generó millones de dólares para JP Morgan. El gigante financiero le prestó grandes sumas y procesó más de mil millones de dólares en transacciones para el magnate, incluyendo pagos a mujeres que habían sido atraídas a su red de tráfico sexual. Los banqueros debatieron los riesgos y decidieron que podía quedarse, según una investigación del diario The New York Times. En resumen, hasta que JP Morgan lo despidió en tanto cliente en 2013, el principal banco de Estados Unidos financió al depredador sexual más notorio del siglo.