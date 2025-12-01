BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reguladores en Estados Unidos investigarán a banqueros que apoyaron a Jeffrey Epstein

    Los ejecutivos bancarios que abrieron cuentas al magnate estadounidense tenían claro las actividades criminales que llevaba a cabo, según nuevas informaciones de The New York Times y The Guardian. Los reguladores actúan luego de un llamado de la senadora Elizabeth Warren para que investigue al jefe de Barclays, Fes Staley.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Vista del exterior de la sede corporativa de JP Morgan Chase & Co. en la ciudad de Nueva York, el 20 de mayo de 2015. Foto: Archivo Mike Segar

    El affaire ahora toca a los banqueros: los reguladores bancarios norteamericanos se estarían tomando muy en serio las acusaciones de que importantes bancos podrían haber facilitado la actividad delictiva de Jeffrey Epstein, tras recibir peticiones de investigación sobre ejecutivos como el exdirector de Barclays, Jes Staley.

    En una correspondencia vista por el diario británico The Guardian, directivos de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) afirmaron haber revisado una carta de la senadora demócrata Elizabeth Warren, donde se planteaban inquietudes sobre el presunto apoyo de banqueros al magnate, quien murió en prisión antes de enfrentar un juicio por cargos federales de tráfico sexual.

    Esto incluye a Staley, quien, según Warren, supuestamente protegió el acceso de Epstein al sistema bancario mientras trabajaba en JP Morgan a principios de la década de 2000. Staley ya ha sido expulsado del sector bancario británico por minimizar su relación con el fallecido financista estadounidense. Si bien los reguladores no confirmaron públicamente si estaban abriendo investigaciones formales, sus directores aseguraron a Warren que tomarían medidas ante cualquier posible conducta indebida.

    El FBI no encontró una “lista de clientes” de Jeffrey Epstein. Foto: Archivo

    “Si bien sería inapropiado comentar sobre ningún asunto específico de supervisión en curso, tomo muy en serio cualquier acusación de irregularidades o abuso por parte de bancos y ejecutivos bancarios”, declaró el contralor de la moneda, Jonathan Gould, en una carta a Warren, quien es la principal demócrata en el comité del Senado de Estados Unidos sobre banca, vivienda y asuntos urbanos.

    “Reconocemos la gravedad de este asunto y continuaremos examinando a los bancos, incluido JP Morgan Chase Bank, NA, dentro del alcance de nuestra autoridad, incluso para garantizar que los bancos aborden las preocupaciones sobre seguridad y solvencia, así como las violaciones de la ley bajo nuestra jurisdicción”, añadió Gould.

    La carta original de Warren planteó dudas sobre la relación bancaria más amplia de JP Morgan con el delincuente sexual, señalando que Epstein fue uno de los clientes más rentables del banco antes de que este lo “expulsara” en 2013, cinco años después de ser encarcelado por solicitar servicios de prostitución a una menor. El magnate falleció en prisión en julio de 2019, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual infantil.

    Jeffrey Epstein junto a Bill Clinton. Foto: Archivo

    El presidente interino de la FDIC, Travis Hill, dijo que el regulador tomaba “muy en serio las actividades ilegales que involucran al sector bancario, incluida la posible participación de personas con información privilegiada en actividades ilícitas”. Esto abre la posibilidad de investigaciones más certeras y profundas sobre el rol de los bancos en los crímenes cometidos por Epstein.

    La carta de Hill, fechada el 17 de noviembre, indicaba que “si se identifica este tipo de actividad”, el organismo de control seguiría el protocolo estándar: recopilar y revisar las posibles pruebas, antes de escalar el asunto a la oficina del inspector general de la FDIC, que tiene facultades para hacer cumplir la ley. Las irregularidades podrían resultar en una multa y la posible prohibición de trabajar en el sector bancario estadounidense.

    La senadora Warren declaró al respecto: “Los reguladores deben investigar y responsabilizar a los facilitadores de Epstein, y creeré que están tomando medidas cuando lo vea. Los estadounidenses merecen saber que su sistema bancario no está facilitando los crímenes inquietantes de los ricos y poderosos”.

    Un portavoz de JP Morgan no comentó directamente sobre la correspondencia de Warren con los reguladores, pero en relación con Epstein declaró: “Lamentamos cualquier asociación que hayamos tenido con el hombre, pero no lo ayudamos a cometer sus atroces actos. Terminamos nuestra relación con él seis años antes de su arresto por cargos de tráfico sexual. El gobierno federal tenía información contundente sobre sus crímenes, que no compartió con nosotros ni con otros bancos”.

    La snadora demócrata Elizabeth Warren. Anna Moneymaker

    Hace unos días, Warren aprovechó una aparición televisiva para instar al director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, a testificar ante el comité bancario del Senado de Estados Unidos. “Abrieron unas 134 cuentas diferentes para Jeffrey Epstein a lo largo de estos años. Realizaron transacciones por valor de más de mil millones de dólares para Jeffrey Epstein... Literalmente, él podía entrar al banco y obtener 50 millones de dólares de JP Morgan Chase”, indicó la congresista.

    “Así que, en el comité bancario, me gustaría que el Sr. Dimon y algunos de esos otros banqueros vinieran y, bajo juramento, testificaran sobre exactamente cuál fue la pista financiera que mantuvo a flote a Jeffrey Epstein durante tanto tiempo”.

    Futuro problema

    Los ejecutivos de JP Morgan sabían que Jeffrey Epstein sería un futuro problema. Ya en 2006, los funcionarios debatieron la posibilidad de dejar de trabajar con su cliente de toda la vida. Los empleados expresaron su preocupación por el peligro de hacer negocios con el delincuente confeso, y lo confrontaron por las noticias que afirmaban que había violado y traficado con mujeres jóvenes y niñas.

    Pero Epstein generó millones de dólares para JP Morgan. El gigante financiero le prestó grandes sumas y procesó más de mil millones de dólares en transacciones para el magnate, incluyendo pagos a mujeres que habían sido atraídas a su red de tráfico sexual. Los banqueros debatieron los riesgos y decidieron que podía quedarse, según una investigación del diario The New York Times. En resumen, hasta que JP Morgan lo despidió en tanto cliente en 2013, el principal banco de Estados Unidos financió al depredador sexual más notorio del siglo.

    Más sobre:Estados UnidosJeffrey EpsteinBancosJP MorganBarclaysElizabeth WarrenFes StaleyMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Quiénes son los futuros dueños de Banmédica y los protagonistas de la adquisición

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025
    Chile

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina
    Negocios

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Más allá de la cobranza: los otros afectados con los prefijos telefónicos por spam y cómo se han reinventado

    Quiénes son los futuros dueños de Banmédica y los protagonistas de la adquisición

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025
    El Deportivo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Andrés Rojas y Patricio Vidal ganan el Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur de rodeo

    Erick Pulgar, bicampeón: la lista de chilenos que han ganado la Copa Libertadores con equipos extranjeros

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras
    Mundo

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Reguladores en Estados Unidos investigarán a banqueros que apoyaron a Jeffrey Epstein

    El “Tigre” que agita a la derecha en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que podría ser presidente

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón