Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela

Esta tarde, la Asamblea Nacional de Venezuela -controlada por el chavismo- informó que fueron recibidas las renuncias del fiscal general, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que recibió las cartas de dimisión de ambos funcionarios, quienes habían sido ratificados en sus cargos en 2024 por un período de siete años, hasta 2031.

Las salidas de ambas autoridades ocurren en el marco de varias modificaciones que se están realizando luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y bajo la administración encargada de Delcy Rodríguez, como la excarcelación de presos políticos, una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional y el cierre de El Helicoide como centro de detención.

Ahora, la Asamblea deberá convocar al Comité de Evaluación de Postulaciones para el nombramiento de ambos cargos de acuerdo a Rodríguez.

“Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.

Al no haber un vicefiscal general, la Asamblea procedió a designar un persecutor jefe encargado, cargo que quedó en manos de Larry Devoe.

Por su parte, el Parlamento designó como defensor del pueblo encargado al propio Tareek William Saab.

Oscura gestión

Tarek William Saab encabezó el Ministerio Público venezolano desde 2017.

Siendo cabeza de la Fiscalía General abrió investigaciones contra cientos de opositores al régimen chavista, así como contra periodistas y activistas.

Entre los casos emblemáticos están los contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.

De acuerdo al medio venezolano El Nacional, citando a informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, se han documentado detenciones arbitrarias, torturas, y el uso del sistema penal como medio de represión, constatándose al menos 18 muertes en custodia registrada durante su período en el Ministerio Público.