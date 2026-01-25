SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Distintas ONG han calculado la liberación de casi 200 presos políticos desde que el gobierno anunció la excarcelación de un importante número de personas en enero de este año.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. Diego Martin

    El Foro Penal, una de las ONG que vela por los derechos humanos en Venezuela confirmó la liberación de al menos 80 presos políticos de distintas cárceles en el país.

    Estas excarcelaciones formarían parte de lo anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en que dijo que se llevarían a cabo un proceso para poner en libertad “un número importante de personas venezolanas y extranjeras”.

    Entre las personas liberadas durante las últimas horas se encuentra el estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado condenado previamente a 15 años de cárcel y quien estuvo más de diez meses recluido.

    Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela se lo acusó de incitar a una rebelión y por incitación al odio después de hacer denuncia a través de VenApp, sobre un problema de aguas servidas no resuelto, aunque se habían asignado recursos públicos.

    Asimismo también según la organización Justicia, Encuentro y Perdón también fue liberado el abogado Kennedy Tejeda, que como señalan, “fue privado de libertad como represalia por el ejercicio legítimo de su labor en defensa de los derechos fundamentales”.

    Desde este mismo organismo han podido confirmar la liberación de 191 presos políticos desde el 8 de enero de este año. Pero también advierten que esta cifra “se aproxima al 15% del total de casos de presos políticos identificados hasta el momento”.

    Otros datos, como los que ha corroborado la Plataforma Unitaria Democrática, colectivo que reúne a los partidos de oposición, también se acercan a este número, contabilizando 173 excarcelaciones en total desde enero.

    Pero estas cifras no condicen con las expuestas con las de las autoridades venezolanas, quienes han declarado haber liberado a más de 600 presos políticos desde diciembre del año pasado.

    “Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano“, sostuvo la presidenta interina Delcy Rodríguez al dar esta cifra y criticar los datos expuestos por las ONG.

    Sin embargo, el gobierno venezolano no ha entregado listas de nombres de los liberados de manera oficial hasta el momento.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaForo PenalJorge RodríguezDelcy RodríguezExcarcelaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Lo más leído

    1.
    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    2.
    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    3.
    Rusia lanza ataque masivo con más de 370 drones y misiles contra Ucrania

    Rusia lanza ataque masivo con más de 370 drones y misiles contra Ucrania

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante
    Chile

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”
    El Deportivo

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”

    Nico Pino completa una sólida actuación y finaliza séptimo en las 24 horas de Daytona

    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela
    Mundo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur