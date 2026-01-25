Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

El Foro Penal, una de las ONG que vela por los derechos humanos en Venezuela confirmó la liberación de al menos 80 presos políticos de distintas cárceles en el país.

Estas excarcelaciones formarían parte de lo anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en que dijo que se llevarían a cabo un proceso para poner en libertad “un número importante de personas venezolanas y extranjeras”.

Entre las personas liberadas durante las últimas horas se encuentra el estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado condenado previamente a 15 años de cárcel y quien estuvo más de diez meses recluido.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela se lo acusó de incitar a una rebelión y por incitación al odio después de hacer denuncia a través de VenApp, sobre un problema de aguas servidas no resuelto, aunque se habían asignado recursos públicos.

Asimismo también según la organización Justicia, Encuentro y Perdón también fue liberado el abogado Kennedy Tejeda, que como señalan, “fue privado de libertad como represalia por el ejercicio legítimo de su labor en defensa de los derechos fundamentales”.

Desde este mismo organismo han podido confirmar la liberación de 191 presos políticos desde el 8 de enero de este año . Pero también advierten que esta cifra “se aproxima al 15% del total de casos de presos políticos identificados hasta el momento”.

11:23 am Nuestra organización ha podido confirmar la excarcelación de 191 presos políticos, ocurridas a partir del 8 de enero del presente año, tras anuncios oficiales según los cuales “un número importante” de presos políticos serían excarcelados, sin embargo, la cifra hasta… pic.twitter.com/XHb69BRMl2 — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 25, 2026

Otros datos, como los que ha corroborado la Plataforma Unitaria Democrática, colectivo que reúne a los partidos de oposición, también se acercan a este número, contabilizando 173 excarcelaciones en total desde enero.

Pero estas cifras no condicen con las expuestas con las de las autoridades venezolanas, quienes han declarado haber liberado a más de 600 presos políticos desde diciembre del año pasado.

“Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano“, sostuvo la presidenta interina Delcy Rodríguez al dar esta cifra y criticar los datos expuestos por las ONG.

Sin embargo, el gobierno venezolano no ha entregado listas de nombres de los liberados de manera oficial hasta el momento.