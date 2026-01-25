SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    El viernes, el Tribunal de Medidas Coercitivas de Sión aceptó dejar en libertad vigilada al copropietario del Le Constellation, Jacques Moretti, tras el pago de 200.000 francos suizos. Mientras tanto, continúa la investigación del incendio que provocó la muerte de 40 personas y dejó a otras 116 gravemente heridas.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    La investigación del incendio del bar Le Constellation, en el municipio suizo de Crans-Montana, continúa su curso. Durante la jornada del viernes se conoció la liberación del copropietario del local, Jacques Moretti, el que habría quedado por decisión del tribunal con libertad vigilada.

    La medida fue habilitada por el Tribunal de Medidas Coercitivas de Sión tras el pago de una fianza equivalente a 200.000 francos suizos.

    La corte consideró “una nueva evaluación del riesgo de fuga y, tras examinar el origen de los fondos y la naturaleza de la relación entre el acusado y la persona que pagó esta cantidad, que es uno de sus amigos íntimos”, según reporta el medio Swissinfo.

    Al imputado no se le impuso la obligación de portar un brazalete electrónico para seguir sus movimientos, aunque sí quedó sujeto a otras cautelares: obligación de firmar y entrega de documentos de identidad.

    Moretti había sido detenido y dejado en prisión preventiva en la prisión de Sión desde el pasado 9 de enero, al considerar el tribunal el peligro de fuga por parte del imputado. En aquella determinación inicial, se había establecido un período de tres meses de reclusión.

    Decenas de muertos y cerca de 100 heridos deja incendio en estación de esquí en Suiza

    La catástrofe de Año Nuevo

    El incendio del Le Constellation dejó una cifra demoledora: 40 fallecidos y 116 personas heridas de gravedad por la acción de las llamas.

    El hecho habría ocurrido durante la celebración del Año Nuevo, alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local.

    Inmediatamente conocido el hecho, se inició una investigación penal para determinar las causas del fuego. La fiscal general de Valais, Béatrice Pilloud, habría señalado el día posterior a la tragedia que la causa más probable del incendio hayan sido bengalas sobre botellas que habrían pasado cerca del techo del establecimiento.

    Sin embargo, la investigación se ha centrado principalmente en una determinación consciente respecto a si el recinto cumplía con las exigencias de seguridad requeridas para un establecimiento de su tipo.

    Además, se ha evaluado el antecedente de la falta de inspecciones de seguridad frente al fuego. Según una declaración del municipio de Crans-Montana durante una conferencia de prensa, al parecer el establecimiento no había sido sujeto de inspección desde el 2019. Además, en revisiones anteriores de 2016 y 2018 se había solicitado una serie de “cambios necesarios”.

    Junto a la investigación del hecho mismo, también se abrió una causa penal contra los dos dueños del Le Constellation: Jacques Moretti y Jessica Maric. Se les imputan los cargos de homicidio por negligencia, heridas graves por negligencia e incendio intencionado por negligencia.

    Las críticas a la determinación

    Por otro lado, tras conocerse la liberación de Moretti, Romain Jordan, abogado de algunas de las víctimas, señaló, según recoge Swissinfo, que los familiares de la víctimas le aseguran que “no se está teniendo en cuenta el riesgo de colusión y desaparición de pruebas, un riesgo que les preocupa enormemente y que compromete la integridad de la investigación”.

    Además del representante de las víctimas, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también criticó la determinación sobre el cambio de cautelares.

    De hecho, la jornada del sábado solicitó a su embajador en Suiza que se comunicara con la fiscal Pilloud, de tal forma de poder expresar su “indignación” con la decisión.

    Giorgia Meloni

    Representa una grave ofensa y una herida más infligida a las familias de las víctimas de la tragedia de Crans-Montana y de las personas que aún se encuentran hospitalizadas”, aseguró.

    A las críticas de Meloni se sumó también el ministro de Exteriores de aquella nación, Antonio Tajani, quien en declaraciones recogidas por la prensa en la Farnesina, señaló que “la muerte de tantas personas no se puede compensar con 200 francos”.

    Es importante recordar que entre las cuarenta víctimas fatales de aquella noche en el Le Constellation, seis de ellas corresponderían a ciudadanos italianos.

