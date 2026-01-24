Liberan a dueño de local que se incendió durante celebración de Año Nuevo en centro de esquí en Suiza

Este sábado quedó el libertad vigilada Jacques Moretti el copropietario del bar Le Constellation, que durante las celebraciones de Año Nuevo se incendió tras uso de fuegos artificiales al interior, hecho que dejó 40 personas fallecidas y 116 heridas.

Moretti, quien se encontraba en prisión preventiva desde el 9 de enero fue liberado por el Tribunal de Medidas Coercitivas de Sión bajo una fianza de 200.000 francos, equivalente a más de 200 millones de pesos chilenos.

La investigación actualmente se concentra en esclarecer las acciones del personal del bar, los materiales utilizados que habrían provocado el accidente, cómo funcionaron las rutas de escape, los agentes extintores disponibles en el local y cómo se cumplieron las normas de protección contra incendios.

Críticas a la liberación bajo fianza

Ante esto la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni solicitó al embajador en Suiza que se comunicara con la fiscal general de Valais, Béatrice Pilloud, para expresarle su “indignación” con esta decisión, la cual dijo “representa una grave ofensa y una herida más infligida a las familias de las víctimas de la tragedia de Crans-Montana y de las personas que aún se encuentran hospitalizadas”.

Asimismo, le pidió al embajador, Gian Lorenzo Cornado que retornara a Roma para analizar acciones futuras.

En el comunicado publicado en su cuenta de X, Meloni dijo que esta liberación se dio “a pesar de la extrema gravedad del delito del que es sospechoso, las pesadas responsabilidades que pesan sobre él, el peligro persistente de fuga y el riesgo evidente de manipulación interna de las pruebas en su contra”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, informó también a través de la red social que se comunicó con el canciller italiano, Antonio Tajani sobre este hecho para reiterarle su voluntad de apoyarse mutuamente en esta tragedia.

También señaló que “al igual que Italia, Suiza también está de luto por las 40 víctimas y los numerosos heridos de la tragedia de Crans Montana. Entendemos el dolor, porque también es nuestro dolor. Queremos claridad. Seguimos de cerca la labor del sistema de justicia del Valais”.