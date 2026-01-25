Alex Pretti, el enfermero descrito como “bueno” y “amable” que murió a manos de ICE en Minneapolis

El enfermero de 37 años Alex Pretti es la segunda persona en morir durante enero en operativos contra migrantes de agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Descrito por su familia, amigos y compañeros de trabajo como una persona amable y bondadosa, el hombre que falleció este sábado pertenecía al personal de salud de un hospital de veteranos de guerra.

En los registros de la manifestación, aparenta salir en defensa de una mujer que la Patrulla Fronteriza rocía con gas pimienta. Al instante, se ve reducido por múltiples agentes federales. Y tras unos segundos de forcejeo, se escucha una ráfaga de disparos. La vers i ón of ici al de “defensa prop i a” ha generado divisiones .

Alex Jeffrey Pretti, originario de Illinois, nació en noviembre de 1988 y creció en el estado de Wisconsin. Se tituló de una escuela pública en 2006, antes de iniciar una carrera relacionada a las ciencias en la Universidad de Minnesota, ubicada en el estado homónimo que limita con Canadá al norte de Estados Unidos.

En esa casa de estudios, cursó un pregrado relacionado a biología, la sociedad y el medioambiente, del cual se tituló en 2011. Aunque se dedicó al campo de las ciencias durante algunos años, la carrera del estadounidense tomó otro rumbo. Y para 2021, de acuerdo a registros públicos recabados por el diario Minnesota Star, ya contaba con una licencia en enfermería.

Al momento de su muerte, trabajaba en la Un i dad de Cu i dados I ntens i vos de un hosp i tal para veteranos de guerra . Además, contaba con otra licencia: porte de armas ocultas en la vía pública.

La pistola de nueve milímetros

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), que fue la primera en tomar contacto con la familia del enfermero tras su fallecimiento, Pretti contaba con un permiso para portar armas desde hace tres años.

En X -anteriormente conocida como Twitter- el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. consignó que, en el contexto de una redada migratoria, “un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm”. Luego de intentar desarmarlo, “ tem i endo por su v i da y la v i da y segur i dad de sus compañeros of ici ales, un agente d i sparó t i ros defens i vos ”.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Un análisis de video conducido por el New York Times concluyó que no es pos i ble ver el arma en manos del enfermero al momento del altercado . Solo un celular. Una situación que ha derivado en múltiples protestas a lo largo del país, junto con velatones por la memoria del enfermero.

Solo semanas después de la muerte de Renée Good en la misma ciudad durante un operativo de agentes del ICE, la muerte de Pretti ha contribuido a las quejas del Gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien pertenece al Partido Demócrata y es un ferviente opositor al presidente Trump. En una conferencia de prensa, recriminó una “ocupación federal” en su estado.

“Un buen hombre”

Los padres de Alex Pretti se pronunciaron rápidamente luego del suceso, y declararon que “se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con ICE, como millones de otras personas están molestas”, consignó la agencia de noticias AP.

“Las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes”, dijo la familia en una declaración pública.

“Era un buen hombre”, expresaron. Los compañeros de trabajo y vecinos del enfermero han replicado estas declaraciones.