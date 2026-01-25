Demócratas amenazan con bloquear fondos tras accionar de ICE en Minneapolis y podría haber nuevo cierre federal en EE.UU.

Tras la jornada de protestas del sábado en Minneapolis, que terminó con un hombre fallecido por acción de la ICE, desde el Partido Demócrata estadounidense se anunció un próximo bloqueo a los fondos federales para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que podría terminar con un nuevo cierre federal desde el próximo 31 de enero.

Durante el año pasado, el gobierno estadounidense enfrentó uno de sus períodos de cierre federal más extensos de la historia: 43 días en total. En aquella ocasión, Demócratas y Republicanos aprobaron una serie de acuerdos provisionales, los que permitirían mantener el financiamiento federal hasta este 30 de enero.

El anuncio fue realizado por el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en aquella cámara, a través de una publicación en su cuenta de X.

“Lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense. Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE. Votaré en contra”, anunció Schumer.

“ Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos necesarios para proceder con el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del DHS”, detalló a continuación.

En la misma línea escribió la senadora demócrata Elizabeth Warren.

“El Congreso debe detener la violencia de ICE, no financiarla. Voto NO al proyecto de ley de financiación para el DHS y ICE que se presentará en el Senado esta semana . Mientras los agentes enmascarados y sin formación de Trump aterrorizan a nuestras comunidades, no debemos dar ni un centavo más a esta agencia sin escrúpulos”, cargó la legisladora.

Por su parte, el representante demócrata en la Cámara baja Robert García criticó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien llamó al fallecido durante las protestas del sábado un “terrorista doméstico”.

“Kristi Noem debe ser destituida. El ICE debe ser abolido. Los demócratas del Senado no pueden financiar el DHS . Trump ha creado una fuerza policial militarizada que solo rinde cuentas ante él. Estos agentes deben abandonar nuestras ciudades YA”, escribió García.

Lo anterior ha ocurrido en respuesta a la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que fue abordado la jornada del sábado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que lo terminaron abatiendo al ver que se encontraba armado.

Mientras desde el gobierno estadounidense se asegura que el fallecido se habría resistido al accionar del ICE, su familia criticó estas versiones y señaló que "las repulsivas mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son censurables y repugnantes".