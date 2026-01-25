Al menos nueve personas murieron y otras 81 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra ocurrido en la isla de Java, en Indonesia, donde una treintena de viviendas quedó sepultada por el lodo luego de varios días de intensas lluvias, informaron este domingo las autoridades locales.

De acuerdo con un balance preliminar entregado por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el número total de personas afectadas asciende a 113. “Además de las nueve víctimas mortales, se informó de que 23 personas se encuentran a salvo y 81 continúan desaparecidas. Esta cifra es preliminar y seguirá siendo verificada en el terreno”, señaló en un comunicado el director del Centro de Datos, Información y Comunicación de la BNPB, Abdul Muhari.

El desprendimiento de tierra se produjo durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2.30 hora local, en la aldea de Pasirlangu, situada a unos 150 kilómetros al sureste de Yakarta, en la provincia de Java Occidental. El alud de barro y escombros avanzó sobre zonas residenciales y áreas de cultivo, arrasando con decenas de casas mientras sus ocupantes dormían.

Según precisó Muhari, cinco de las víctimas fatales ya fueron entregadas a sus familias, mientras que las otras cuatro permanecen en un centro de identificación. Las labores de búsqueda y rescate se han visto seriamente dificultadas por la inestabilidad del terreno, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones, que se retomarán el lunes si las condiciones lo permiten.

Deslizamiento de tierra en Indonesia deja al menos nueve muertos y 81 desaparecidos

Las autoridades indicaron además que, ante el riesgo de nuevos deslizamientos, un número indeterminado de personas que viven a menos de cien metros del área afectada fue evacuado de manera preventiva. Durante esta jornada se informó que los evacuados recibirán alojamiento temporal y asistencia básica.

Imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) muestran una extensa franja de barro cubriendo viviendas y campos, mientras rescatistas y voluntarios trabajan en la zona utilizando herramientas manuales y excavando incluso con las manos para intentar localizar sobrevivientes.

El Departamento de Meteorología de Indonesia había emitido durante la semana varias alertas para la isla de Java ante la posibilidad de inundaciones y corrimientos de tierra, en medio de condiciones climáticas extremas asociadas a la temporada de lluvias.

Indonesia, la principal economía del Sudeste Asiático y un archipiélago compuesto por más de 17.000 islas, enfrenta con frecuencia este tipo de desastres naturales entre los meses de noviembre y marzo, cuando las lluvias intensas aumentan el riesgo de inundaciones y deslizamientos, especialmente en zonas densamente pobladas como Java.