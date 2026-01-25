En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

Hace unos días se filtró un video en que se ve al ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez -hoy ministro de Medioambiente- quien pone en altavoz a Delcy Rodríguez, actual presidenta interina en una reunión con unos “influencers” chavistas donde cuenta qué sucedió la noche de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Antes de la llamada, Ñáñez dice que con esto busca acallar rumores, sobre posibles traiciones internas y que Rodríguez es “la única garantía que tenemos de que podemos restituir al presidente y a la primera dama, pero también de pasar página y reconfigurar nuestras fuerzas”.

Al iniciar la llamada, Rodríguez empieza diciendo que le duele asumir la presidencia en estas condiciones.

“Aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca esperamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal”, dice Rodríguez.

Continúa diciendo que se trató de una confrontación desigual y que reconocen que están enfrentando una potencia nuclear.

“Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí, quince minutos para responder, si no nos iban a matar” .

Además contó que en primera instancia les dijeron que habían asesinado a Nicolás Maduro, no que estaban secuestrados. “Nosotros dijimos, estamos listos para correr la misma suerte”, expresó Rodríguez a través del teléfono.

Afirmación que, dijo entonces, la mantenían hasta ese día, ya que “las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes”.

Luego se dispuso a mencionar cuáles eran los objetivos que tenían como segundos al mando tras los que ellos consideran “un secuestro”.

Entre estos está preservar la paz de la república; rescatar a los rehenes, Maduro y su esposa Cilia Flores; y preservar el poder político, refiriéndose a la “revolución bolivariana”.

El video fue primero recuperado por el medio venezolano La Hora y más tarde por el medio británico The Guardian. Hasta el momento se desconoce cómo se filtró este registro.

En las últimas semanas, si bien siguen las peticiones por parte de los canales oficiales del gobierno venezolano de que devuelvan a Nicolás Maduro al país, por otro lado también se ha visto una interacción más diplomática entre la presidenta interina y la administración de Donald Trump.

Cabe recordar que Delcy Rodríguez fue invitada a la Casa Blanca, -aunque aún no estaría confirmado en qué fecha- hecho que significaría la primera presencia oficial de un mandatario venezolano en Washington en 36 años.

Asimismo, el presidente Trump dijo al medio New York Post este sábado que está feliz con la presidenta interina. “Tenemos una buena relación con la nueva presidenta” y “ha sido estupenda”. En un contexto en que hablaba de cómo estaban llevando a cabo los recursos petroleros en el país sudamericano.