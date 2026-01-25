Reportan que el ayatolá Alí Jamenei se refugia en un búnker en medio de las tensiones de Irán con EE.UU.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, se habría trasladado a un sitio subterráneo fortificado en Teherán, luego de que altos funcionarios militares y de seguridad evaluaran que el riesgo de un posible ataque estadounidense aumentó, según informaron este sábado dos fuentes cercanas al gobierno a la agencia Iran International.

La instalación en que se encontraría Jamenei fue descrita como un complejo blindado con túneles interconectados, diseñados para resistir ataques.

La medida ocurre en medio de la creciente preocupación entre los líderes iraníes por amenazas externas, en particular la de EE.UU., y manifestaciones que el territorio nacional ha experimentado en las últimas semanas.

Las fuentes indicaron además que Masoud Jameneí, el tercer hijo del líder supremo, asumió la gestión diaria de la oficina del ayatolá y sirve como el principal canal de comunicación con las ramas ejecutivas del gobierno.

Sin embargo, las autoridades iraníes desmintieron públicamente los informes de que el líder supremo estaría en un búnker. En declaraciones a la agencia de noticias india NDTV, el cónsul general de Irán en Bombay, Saeid Reza Mosayeb Motlagh, rechazó las afirmaciones de que Jamenei se encontraba refugiado, aunque reconoció que mantiene reuniones a distancia.

Las advertencias de la Guardia Revolucionaria Islámica

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió este mismo sábado que sus fuerzas están en alerta militar intensificada y totalmente preparadas para actuar según las órdenes de Jamenei, emitiendo nuevas amenazas hacia Estados Unidos e Israel y advirtiéndoles contra lo que describió como cualquier error de cálculo.

En una declaración oficial, su comandante en jefe, Mohammad Pakpour, dijo que la Guardia permanece “unida, vigilante y lista” para enfrentar -lo que llamó- acciones hostiles de Washington y Jerusalén, recordando las lecciones obtenidas de la guerra de 12 días de junio y calificando a su fuerza como un escudo para la seguridad de Irán.

Las combativas declaraciones oficiales de Teherán sugieren que sus líderes pueden estar tomando los despliegues militares estadounidenses más en serio que las señales diplomáticas de la Casa Blanca.

Esto, luego de que se anunciara que el portaaviones USS Abraham Lincoln, junto con varios destructores y aviones de guerra, llegarán a Medio Oriente en los próximos días, como informó el jueves pasado Reuters, citando a dos funcionarios estadounidenses.

Ese mismo día, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que “tenemos una gran fuerza que se dirige hacia Irán”, para luego añadir que “preferiría que no pasara nada, pero ya veremos”.

“Los estamos vigilando muy de cerca. Tenemos una armada, una flota enorme que se dirige hacia esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla”, remató.