SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia

De acuerdo a un reportaje de un medio boliviano, en Bolivia circulan al menos 1,4 millones de autos indocumentados.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Cerca de 120 mil autos “chutos” ingresan anualmente a Bolivia, según reportaron desde el medio La Razón, de dicho país.

De acuerdo al medio, las cifras de la Cámara Automotor Boliviana (CAB) apuntan a que en los últimos años ingresaron al país en promedio casi 120.000 autos chutos anualmente. Y actualmente en Bolivia circulan al menos 1,4 millones de esos vehículos.

El gerente de la CAB, Luis Orlando Encinas, sostuvo que “por la zona de extensión aduanera que es Tarapacá y Parinacota, que es es la frontera en el desierto entre Chile y Bolivia, entran 120 mil autos por año. Los últimos nueve años se han reunido alrededor de 1,4 millones de vehículos ‘chutos’”.

Según el mismo medio, en Facebook hay varias páginas que ofertan la venta de estos vehículos. Incluso ofrecen traer coches a pedido: “Autos chutos Batallas, Achacachi, Ancoraimes”, “Autos chutos Challapata”, “Autos chutos Patacamaya o Konani, Yungas”.

La venta de los autos indocumentados, denominado chutos, se caracteriza por la importación de vehículos nuevos y usados, de países como Japón, China, Francia y otros, que ingresan a Bolivia sin papeles y sin cumplir con los requisitos legales ni pagar impuestos ni importación, se explica en el reportaje.

Al no contar con la documentación adecuada, los autos son comercializados de manera clandestina a precios más bajos que los de los vehículos importados legalmente.

Este problema también impacta a la economía de Bolivia. Acorde con La Razón, este tráfico de autos afecta directamente al evadir el pago de impuestos. Las autoridades dejan de recibir millones de dólares anualmente en concepto de impuestos de importación que corresponden a los vehículos que ingresan de manera regular.

A su vez, las empresas legales se ven afectadas, ya que no pueden competir con los precios bajos de los autos indocumentados.

Lee también:

Más sobre:BoliviaAutosAutos chutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Balance de fondas tras lluvias en RM: administradores destacan un positivo funcionamiento

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

Muerte de joven en fonda de Puchuncaví: amplían detención de funcionario de la PDI involucrado

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU
Chile

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái
El Deportivo

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Por la falta de Carabineros: el Mundial Sub 20 golpea a los Cóndores y los deja sin aforo completo en la final ante Samoa

Un empate que se festeja en Liverpool: el Arsenal rescata un punto ante el Manchester City en la agonía

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia
Mundo

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

“Están recompensando al terrorismo”: Netanyahu critica reconocimiento de Reino Unido, Australia y Canadá al Estado Palestino

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención