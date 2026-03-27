Retiran candidatura de la diplomática argentina Virginia Gamba a la ONU

La candidatura de la diplomática argentina Virginia Gamba para la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) fue retirada luego de que Maldivas le quitara su apoyo, como anunció este jueves la portavoz de la Asamblea General del organismo, La Neice Collins.

La postulación de la ex representante especial de la ONU para la protección de la infancia en los conflictos armados había sido anunciada el 14 de marzo por la presidenta de la misma asamblea, Annalena Baerbock, pero ahora fue retirada por la nación asiática sin dar mayores detalles.

🔴Maldivas retira la nominación de Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU, anuncia la portavoz de la presidenta de la Asamblea General.



Quedan 4 candidatos:

Rafael Grossi (nominado por 🇦🇷),

Michelle Bachelet (por 🇧🇷 y 🇲🇽)

Macky Sall (por 🇧🇮)

Rebeca Grynspan (por 🇨🇷) pic.twitter.com/LK2NFsW7m5 — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 26, 2026

Con ello, ahora son cuatro los candidatos a suceder a António Guterres a la cabeza de la organización internacional. Estos son el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA); el expresidente de Senegal Macky Sall, y la secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan. Además de Michelle Bachelet, quien había sido designada por el exmandatario Gabriel Boric, pero perdió el apoyo del gobierno de José Antonio Kast.

Tal como lo notificó formalmente la cancillería chilena hace un par de días a la ONU, justificando la decisión por “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso” .

Diego Martin

Sin embargo, la expresidenta aún sigue en carrera gracias al apoyo de Brasil y México, como lo anunció ella misma. “Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, señaló.

De acuerdo a DW, todavía pueden sumarse nuevos candidatos a la carrera por la Secretaría General, luego de ser presentados oficialmente por al menos un país o un grupo de países, no necesariamente el de su origen.

Todos serán escuchados en una audiencia con los Estados miembros en la segunda mitad de abril, donde cada uno contará con tres horas para detallar sus prioridades.

De acuerdo a una tradición de rotación geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira ahora al cargo que muchos piden que sea ocupado mujer, entre ellos la misma Baerbock.

Hace unas semanas, la presidenta de la Asamblea General pidió en una rueda de prensa que se tenga en cuenta la diversidad de género, porque en los 80 años de historia de la ONU, ninguna mujer ha ocupado su más alto cargo.

Sin embargo, son los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular los cinco permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia), quienes tienen en sus manos el futuro de los postulantes.