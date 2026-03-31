Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

Italia denegó la semana pasada el permiso para que aviones militares estadounidenses aterrizaran en la base aérea de Sigonella, en Sicilia, antes de dirigirse a Medio Oriente, porque Washington no había solicitado autorización previa al gobierno de Roma, según revelaron fuentes consultadas el martes.

Según el diario Corriere della Sera, que fue el primero en informar de la noticia, “algunos bombarderos estadounidenses” tenían previsto aterrizar en la base del este de Sicilia antes de volar hacia Medio Oriente, donde Estados Unidos está en guerra con Israel contra Irán.

🚨 NEW: Italy has blocked US warplanes from using an air base in Sicily



Guido Crosetto, the Italian defence minister, told Washington that military aircraft could not transit through Sigonella air base on the way to the Middle East



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El informe, informó Reuters, no especificaba cuándo debían aterrizar las aeronaves, pero indicaba que se denegó el permiso porque Estados Unidos no había solicitado autorización y no se había consultado a la cúpula militar italiana, tal como exigen los tratados que rigen el uso de las instalaciones militares estadounidenses en el país.

La fuente, que no estaba autorizada a hablar con los medios y prefirió permanecer en el anonimato, confirmó la información a Reuters, pero no especificó cuántas aeronaves estaban involucradas. Una segunda fuente informó a la agencia que Italia denegó el permiso el 27 de marzo.

L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella.



Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente.… pic.twitter.com/cLsLjpWxcy — Repubblica (@repubblica) March 31, 2026

“En relación con las informaciones de los medios de comunicación sobre el uso de bases militares, el gobierno reitera que Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directrices políticas establecidas por el gobierno ante el Parlamento”, reza un comunicado gubernamental.

Añade que todas las solicitudes para utilizar las instalaciones “se examinan detenidamente, caso por caso” y afirma que “no existen problemas críticos ni fricciones con los socios internacionales”.

“Las relaciones con Estados Unidos, en particular, son sólidas y se basan en una cooperación plena y leal”, agregó.