    Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada por Europa

    El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sin embargo, aseguró que por el momento su país está realizando una operación militar especial en Ucrania y no tiene ninguna intención de atacar el resto del territorio europeo.

    Por 
    Lya Rosen

    El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, lanzó este domingo una advertencia y aseguró que habrá una “respuesta militar a gran escala” por parte de Rusia en el caso de que Europa “cumpla sus amenazas” y ataque a su país, citando al presidente Vladimir Putin.

    “Si Europa de repente cumple con sus amenazas, se prepara para la guerra contra nosotros y lanza un ataque contra la Federación Rusa, entonces, como ha dicho (Vladimir Putin), no será una operación militar especial, (sino) una respuesta militar a gran escala empleando todos los medios disponibles, conforme a los documentos de doctrina militar pertinentes”, afirmó Lavrov en una entrevista con la cadena de televisión rusa NTV.

    Foto: Getty Images

    Sin embargo, Lavrov insistió en que su país por ahora está realizando una operación militar especial en Ucrania y no tiene ninguna intención de atacar “ninguna parte de Europa”. “No tenemos absolutamente ninguna necesidad de eso”, argumentó.

    Rusia primero apoyó a las milicias separatistas del este de Ucrania desde 2014 y posteriormente intervino militarmente de forma más directa desde 2022 y se anexionó territorios del este del país.

    La amenaza del canciller se produce en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente y luego de que líderes europeos multiplicaran las advertencias sobre una posible agresión rusa contra países de la OTAN.

    Entre ellos el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, quien a inicios de febrero puso en duda que Rusia esté realmente buscando la paz con Ucrania en una entrevista publicada en la cadena editorial alemana RND.

    Para, poco después, afirmar que Europa “ya vivió su último verano de paz” y que Moscú podría atacar a partir de 2028 o 2029.

    Al él se suma el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, quien ya en diciembre había advertido que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la organización en un plazo de cinco años.

