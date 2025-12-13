Rusia afirmó este sábado haber lanzado un bombardeo masivo contra instalaciones energéticas y militares de Ucrania, utilizando misiles hipersónicos Kinzhal, en lo que calificó como una represalia por ataques ucranianos contra “objetivos civiles” en territorio ruso.

Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, los ataques nocturnos correspondieron a una “respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”, asegurando que los blancos alcanzados estaban vinculados a infraestructura energética y militar.

Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelenski denunció que los bombardeos rusos alcanzaron una docena de instalaciones civiles, dejando además a miles de personas sin suministro eléctrico en siete regiones del país. “Es importante que todos vean ahora lo que hace Rusia (…) pues, claramente, no se trata de poner fin a la guerra”, declaró el mandatario a través de redes sociales.

Zelenski detalló que, durante la ofensiva, Rusia utilizó más de 450 drones de ataque y 30 misiles de distintos tipos, señalando que el principal objetivo volvió a ser el sector energético ucraniano, especialmente en el sur del país y en la región de Odesa.

Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

El jefe de Estado ucraniano reiteró que más de una decena de instalaciones civiles resultaron dañadas en distintas zonas del territorio, en uno de los ataques más intensos de las últimas semanas.

Finalmente, Zelenski volvió a solicitar a sus aliados internacionales el refuerzo de la defensa aérea, el aumento de las capacidades militares en el frente, el envío de misiles de largo alcance y una mayor presión diplomática sobre Moscú, de cara a las reuniones que sostendrá este fin de semana en Berlín con socios europeos y con el enviado de Estados Unidos.