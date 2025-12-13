VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar y ordena salida de inmigrantes de siete países desde enero

    Con ello, los inmigrantes que actualmente se encuentren amparados por este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar y ordena salida de inmigrantes de siete países desde enero

    Estados Unidos anunció este viernes el fin de los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos, argumentando abusos en el uso de estas protecciones migratorias.

    La medida fue informada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que confirmó la terminación del programa Family Reunification Parole (FRP) para estos siete países.

    Con ello, los inmigrantes que actualmente se encuentren amparados por este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero, salvo que cuenten con otra alternativa legal para permanecer en el país.

    Según explicó la Administración estadounidense, estos programas habrían sido utilizados de forma indebida, permitiendo que personas con verificación limitada eludieran el proceso migratorio tradicional. La decisión, publicada en el Registro Federal, apunta a reducir riesgos de fraude y abuso, además de priorizar la seguridad nacional y pública.

    EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar y ordena salida de inmigrantes de siete países desde enero Cristian Vivero Boornes

    El DHS precisó que, si el beneficio del FRP de un inmigrante no ha vencido al 14 de enero, este terminará automáticamente en esa fecha, a menos que la persona tenga una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que dicha solicitud continúe pendiente al 14 de enero de 2026.

    En caso de que la solicitud de residencia sea rechazada, el beneficio será revocado de inmediato, obligando al inmigrante a salir del país sin demora. Asimismo, quienes no cuenten con un estatus legal tras la finalización de los programas deberán abandonar Estados Unidos antes de la fecha límite, pudiendo reportar su salida mediante la aplicación CBP Home.

    Finalmente, el gobierno estadounidense indicó que ofrecerá incentivos a quienes cumplan con la salida voluntaria, incluyendo asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y la exoneración de multas civiles para quienes califiquen.

