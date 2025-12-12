Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

La inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad.

Otra relación transatlántica debilitada durante el primer año de gestión de Donald Trump. Dinamarca ha calificado a Estados Unidos como una posible amenaza de seguridad por primera vez en un informe anual publicado por una de sus agencias de inteligencia, lo que ofrece más evidencia de la cada vez más tensa alianza entre Europa y Estados Unidos.

El informe, elaborado por el Servicio de Inteligencia de Defensa Danés (DDIS), advierte que Estados Unidos “utiliza el poder económico, incluyendo amenazas de aranceles elevados, para imponer su voluntad, y ya no descarta el uso de la fuerza militar, incluso contra sus aliados”. Esta evaluación forma parte del análisis más amplio del servicio de inteligencia, que entre otras cosas apunta que “las grandes potencias priorizan cada vez más sus propios intereses y utilizan la fuerza para lograr sus objetivos”.

En su informe de inteligencia para 2025, publicado este miércoles, el Servicio de Inteligencia de Defensa danés advirtió que Estados Unidos prioriza cada vez más sus propios intereses y utiliza su poder económico y tecnológico como herramienta de poder, incluso frente a aliados y socios.

En estos términos, la advertencia es una de las más contundentes sobre Estados Unidos emitidas por un servicio de inteligencia europeo, pero no es la única. En octubre, los espías holandeses afirmaron haber dejado de compartir cierta información de inteligencia con sus homólogos estadounidenses, alegando interferencia política y preocupaciones por los derechos humanos.

Este cambio de postura estadounidense ha creado un dilema para Europa, afirmó Thomas Ahrenkiel, director del Servicio de Inteligencia de Defensa danés que redactó el documento de 64 páginas. En declaraciones públicas que acompañaron el informe, enfatizó que Estados Unidos sigue siendo el socio y aliado más cercano de Dinamarca, a pesar del tono cada vez más hostil de la administración Trump hacia el país.

El cambio de orientación de Estados Unidos ha dejado a Dinamarca en una posición especialmente incómoda. El presidente Trump ha prometido que, de una forma u otra, conseguirá Groenlandia para su país: una enorme isla de importancia estratégica que pertenece a Dinamarca, pero se encuentra frente a la costa de Canadá. El gobierno danés ha rechazado las declaraciones de Trump en cada oportunidad.

Aunque Trump no ha vuelto a abordar esa idea durante meses, señaló su voluntad de revisitar la relación de Estados Unidos con sus socios europeos luego de décadas de estrecha cooperación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una de las acusaciones más repetidas del presidente norteamericano es que sus contrapartes del Viejo Continente no estarían gastando lo suficiente en defensa, sobre todo cuando se trata de los aliados de la OTAN.

Las relaciones diplomáticas entre Dinamarca y Estados Unidos tampoco viven su mejor momento, luego que los daneses convocaran al responsable de la embajada de Estados Unidos en Copenhague, al surgir acusaciones de que tres estadounidenses vinculados al presidente Trump estaban llevando a cabo “operaciones encubiertas de influencia” en Groenlandia.

Los daneses no han revelado quiénes son estas personas ni de qué se les responsabiliza. Sin embargo, estas acusaciones surgieron tras informes de mayo que indicaban que las agencias de inteligencia estadounidenses habían recibido instrucciones para intensificar la recopilación de inteligencia en Groenlandia.

Además de su advertencia sobre Estados Unidos, el informe se centra principalmente en las amenazas estratégicas que plantean Rusia y China, así como en la inestabilidad generada por el ascenso del gigante asiático y el consiguiente cambio de poder global. Señala que la “amenaza militar de Rusia a la OTAN aumentará”, una preocupación que se acentúa para los daneses debido a la “incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos como garante de la seguridad europea”.

El informe danés también señala que “existe incertidumbre sobre cómo evolucionarán las relaciones entre China y Estados Unidos en los próximos años”, ya que el rápido ascenso de Beijing ha erosionado la posición que Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo como potencia mundial indiscutible.

Para Dinamarca, asimismo, las amenazas que plantean Rusia y Estados Unidos están entrelazadas. El informe argumenta que “Rusia intentará explotar el deseo de Estados Unidos de un rápido fin a la guerra (en Ucrania) para sembrar la división entre ellos y Europa”.

“El enfoque cada vez más fuerte de Estados Unidos en el Océano Pacífico también genera incertidumbre sobre el papel del país como principal garante de la seguridad en Europa”, señala el informe. “El cambio de política de Estados Unidos exige mucho armamento y cooperación entre países europeos para fortalecer la disuasión contra Rusia”.

En el peor de los casos, los servicios de inteligencia daneses predicen que, en pocos años, los países occidentales podrían encontrarse en una situación en la que tanto Rusia como China estén listas para librar sus propias guerras regionales, en la región del Mar Báltico y el Estrecho de Taiwán, respectivamente.

Los analistas afirman que Dinamarca se encuentra en una situación difícil, por lo que no sorprende que su comunidad de inteligencia exprese ahora algunas de estas preocupaciones. “Si han estado siguiendo lo sucedido en los últimos meses, comprenderán por qué los daneses sienten la necesidad de reconocer que algo está cambiando”, declaró Elisabeth Braw, investigadora principal del Atlantic Council.