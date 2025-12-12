VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cómo planean resolver los candidatos presidenciales la situación de los inmigrantes irregulares?

    Los suscriptores de La Tercera quisieron conocer la postura de los candidatos presidenciales respecto al tema de la migración. En particular, consultaron sobre cómo enfrentarán el problema de la inmigración irregular.

    Por 
    La Tercera

    Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas. De aquí a los comicios del próximo domingo 14, estaremos haciendo una versión “Segunda vuelta presidencial”, rescatando sus inquietudes.

    Pregunta: ¿Qué propuestas viables tienen para resolver la situación de los inmigrantes irregulares?

    Participan los suscriptores: María Esther Saldias, Samuel Arancibia

    Jeannette Jara: orden, regularización y control del Estado

    Su enfoque busca ordenar la realidad migratoria actual a través de la institucionalidad, combinando el control fronterizo con un proceso de regularización condicionado. La premisa es clara: para controlar el fenómeno, la información es clave, y el Estado primero debe saber con precisión quiénes se encuentran en el territorio nacional.

    Las propuestas de su programa se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

    • Empadronamiento biométrico universal: la piedra angular de su plan es empadronar a la totalidad de los más de 330.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Como ha señalado en debates, el objetivo de esta medida es identificar a estas personas “saber quiénes son” como paso previo y fundamental para aplicar cualquier política posterior, permitiendo al Estado tener un catastro fidedigno de la población.
    • Regularización acotada y condicionada: como consecuencia directa del empadronamiento, Jara propone una “regularización acotada”. Este proceso, lejos de ser masivo o incondicional, estaría dirigido a quienes se hayan registrado en el sistema biométrico. El catastro permitiría al Estado aplicar la política de forma selectiva, distinguiendo entre diferentes perfiles de inmigrantes. Agrega, además, que quienes no se empadronen serán expulsados del país.
    • Fortalecimiento institucional: su programa de gobierno detalla la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Migraciones. Esto se lograría a través de la automatización de procesos, la mejora de infraestructura y un aumento en la dotación de personal, con el fin de que la migración se gestione de manera eficiente y como una política de Estado coherente.
    • Gestión de Flujos Migratorios: Propone la creación de un “Sistema de ordenamiento laboral migratorio”. Este mecanismo busca planificar los flujos de acuerdo con las necesidades reales del mercado laboral chileno, identificando las “ofertas de difícil cobertura”. Adicionalmente, se implementarían programas de convivencia intercultural en zonas con alta concentración de población migrante para fomentar la cohesión social.
    • Asistencia para el Retorno: Jara ha manifestado su disposición a ayudar a los migrantes que deseen regresar voluntariamente a su país. Mencionó el caso de ciudadanos venezolanos en la frontera norte, a quienes se les facilitaría la obtención de su documentación a través de los convenios existentes con países como Bolivia, agilizando así su retorno.
    • Expulsión de extranjeros condenados: Como parte de su estrategia para reducir el hacinamiento en las cárceles, el programa de Jara propone impulsar un proyecto de ley que permita establecer como pena sustitutiva la expulsión de extranjeros que cometan delitos tipificados en la Ley 20.000. Esta medida permitiría reducir el hacinamiento en las cárceles, que hoy tienen cerca de un 16% de población extranjera.

    José Antonio Kast: expulsión, cierre de fronteras y cumplimiento de la ley

    La estrategia de Kast se centra en el cumplimiento estricto de la norma y la soberanía nacional, priorizando la expulsión de todos los inmigrantes en situación irregular por sobre cualquier proceso de regularización.

    Sus propuestas clave se resumen en los siguientes puntos:

    • Expulsión como política central: la propuesta fundamental de Kast es la expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren de manera irregular en el país. En distintas instancias ha reafirmado su intención de instar a estas personas a abandonar el territorio nacional, dejando claro que quienes no lo hagan enfrentarán la acción del Estado para su salida forzosa.
    • Criminalización de la estadía irregular: un pilar de su estrategia de disuasión es un cambio legal significativo. Kast ha sido enfático en señalar que, bajo su eventual gobierno, la permanencia irregular en Chile “va a ser un delito”. Esta modificación transformaría una falta administrativa en un acto criminal, endureciendo las consecuencias legales y facilitando la acción del Estado para su persecución y expulsión.
    • Control fronterizo y cero regularización masiva: su programa establece el compromiso de “cerrar la puerta a los ingresos clandestinos” y rechaza categóricamente la posibilidad de realizar “regularizaciones masivas”. Esta medida busca enviar una señal inequívoca de que no se tolerará el ingreso por pasos no habilitados.
    • Diferenciación de roles Estado-Iglesia: Consultado sobre la postura de la Iglesia Católica, que ha calificado de “no evangélica” una política basada en la expulsión, Kast ha diferenciado claramente los roles. Sostiene que la Iglesia cumple una función de “acogida, solidaridad y caridad”, mientras que el Estado tiene el deber ineludible de “hacer cumplir la ley”, argumentando que ambos roles operan en planos distintos.

    Importante:

    • Las preguntas son editadas con fines de mayor comprensión.
    • Enviar dudas a Tus Preguntas es un beneficio exclusivo de los suscriptores de La Tercera. Si quieres participar de esta sección con tus inquietudes, puedes suscribirte aquí.
    Más sobre:Tus PreguntasEleccionesElecciones PresidencialesJeannette JaraJosé Antonio KastMigración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Consorcio podría convertirse en el tercer accionista de ABC

    Lo más leído

    1.
    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    2.
    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes
    Negocios

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor