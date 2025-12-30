Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

Militares participan en lo que el Ministerio de Defensa ruso dice es el despliegue del sistema de misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear ruso en Bielorrusia.

Rusia publicó el martes un video de lo que, según informó, fue el despliegue de su sistema de misiles hipersónicos Oreshnik, con capacidad nuclear, en Bielorrusia, su aliado cercano. Esta medida busca reforzar la capacidad de Moscú para atacar objetivos en toda Europa en caso de guerra, indicó Reuters.

La agencia estatal de noticias TASS informó que era la primera vez que el Ministerio de Defensa exhibía los sistemas de misiles móviles Oreshnik, que el presidente Vladimir Putin ha declarado imposibles de interceptar debido a que la velocidad de los misiles, según informes, es 10 veces superior a la del sonido.

Militares participan en lo que el Ministerio de Defensa ruso dice es el despliegue del sistema de misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear ruso en Bielorrusia.

El ministerio publicó imágenes que muestran vehículos de combate móviles con el sistema de misiles avanzando por un bosque durante ejercicios de entrenamiento de combate.

El anuncio se produjo tras la declaración del presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, el 18 de diciembre, de que el Oreshnik había llegado al país el día anterior. Lukashenko afirmó que hasta 10 sistemas de misiles de este tipo estarían estacionados en Bielorrusia.

En una serie de actualizaciones sobre su arsenal con capacidad nuclear en las últimas semanas, Putin anunció el 17 de diciembre que el Oreshnik entraría en servicio de combate antes de fin de año.

Putin hizo esta declaración en una reunión con altos oficiales militares rusos, donde advirtió que Moscú buscará extender sus ganancias en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

🚨🇷🇺🔥 First look at Russia's famed Oreshnik system



The mobile missile complex is now on combat duty in Belarus pic.twitter.com/dKW5MR0bQS — Sputnik (@SputnikInt) December 30, 2025

Rusia probó por primera vez una versión convencional del Oreshnik (avellano en ruso) para atacar una fábrica ucraniana en noviembre de 2024. Putin se ha jactado de que las múltiples ojivas del Oreshnik se precipitan a velocidades de hasta Mach 10 y no pueden ser interceptadas, y que varias de ellas, utilizadas en un ataque convencional, podrían ser tan devastadoras como un ataque nuclear.

El líder ruso ha advertido a Occidente que Rusia podría utilizar el Oreshnik a continuación contra los aliados de Kiev que le permitieron atacar dentro de Rusia con sus misiles de mayor alcance.

Oreshnik on combat duty in Belarus — Europe now within 5,500 km range



The Russian Defense Ministry claims that the Oreshnik missile system transferred to Russia has already gone on combat duty in Belarus.



Oreshnik is an experimental Russian medium-range missile system that uses… pic.twitter.com/Nxz4duyTqq — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2025

El Ministerio de Defensa bielorruso declaró el martes que el Oreshnik tiene un alcance de hasta 5.000 kilómetros.

Los medios estatales rusos se jactaron de que el misil tardaría solo 11 minutos en alcanzar una base aérea en Polonia y 17 minutos en llegar a la sede de la OTAN en Bruselas. No hay forma de saber si lleva una ojiva nuclear o convencional antes de impactar el objetivo, indicó ABC News.

Los misiles de alcance intermedio pueden volar entre 500 y 5.500 kilómetros. Estas armas fueron prohibidas por un tratado de la era soviética que Washington y Moscú abandonaron en 2019.

Rusia ha desplegado previamente armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia, territorio que utilizó para lanzar una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Lukashenko ha declarado que su país posee varias docenas de armas nucleares tácticas rusas.

Al firmar un pacto de seguridad con Lukashenko en diciembre de 2024, Putin afirmó que, incluso con el control ruso de los misiles Oreshniks, Moscú permitiría a Minsk seleccionar los objetivos. Señaló que, si los misiles se utilizan contra objetivos más cercanos a Bielorrusia, podrían transportar una carga útil significativamente mayor.