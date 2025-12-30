SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    En una serie de actualizaciones sobre su arsenal con capacidad nuclear en las últimas semanas, Vladimir Putin anunció el 17 de diciembre que el Oreshnik entraría en servicio de combate antes de fin de año.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Militares participan en lo que el Ministerio de Defensa ruso dice es el despliegue del sistema de misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear ruso en Bielorrusia.

    Rusia publicó el martes un video de lo que, según informó, fue el despliegue de su sistema de misiles hipersónicos Oreshnik, con capacidad nuclear, en Bielorrusia, su aliado cercano. Esta medida busca reforzar la capacidad de Moscú para atacar objetivos en toda Europa en caso de guerra, indicó Reuters.

    La agencia estatal de noticias TASS informó que era la primera vez que el Ministerio de Defensa exhibía los sistemas de misiles móviles Oreshnik, que el presidente Vladimir Putin ha declarado imposibles de interceptar debido a que la velocidad de los misiles, según informes, es 10 veces superior a la del sonido.

    Militares participan en lo que el Ministerio de Defensa ruso dice es el despliegue del sistema de misiles hipersónicos Oreshnik con capacidad nuclear ruso en Bielorrusia.

    El ministerio publicó imágenes que muestran vehículos de combate móviles con el sistema de misiles avanzando por un bosque durante ejercicios de entrenamiento de combate.

    El anuncio se produjo tras la declaración del presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, el 18 de diciembre, de que el Oreshnik había llegado al país el día anterior. Lukashenko afirmó que hasta 10 sistemas de misiles de este tipo estarían estacionados en Bielorrusia.

    En una serie de actualizaciones sobre su arsenal con capacidad nuclear en las últimas semanas, Putin anunció el 17 de diciembre que el Oreshnik entraría en servicio de combate antes de fin de año.

    Putin hizo esta declaración en una reunión con altos oficiales militares rusos, donde advirtió que Moscú buscará extender sus ganancias en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

    Rusia probó por primera vez una versión convencional del Oreshnik (avellano en ruso) para atacar una fábrica ucraniana en noviembre de 2024. Putin se ha jactado de que las múltiples ojivas del Oreshnik se precipitan a velocidades de hasta Mach 10 y no pueden ser interceptadas, y que varias de ellas, utilizadas en un ataque convencional, podrían ser tan devastadoras como un ataque nuclear.

    El líder ruso ha advertido a Occidente que Rusia podría utilizar el Oreshnik a continuación contra los aliados de Kiev que le permitieron atacar dentro de Rusia con sus misiles de mayor alcance.

    El Ministerio de Defensa bielorruso declaró el martes que el Oreshnik tiene un alcance de hasta 5.000 kilómetros.

    Los medios estatales rusos se jactaron de que el misil tardaría solo 11 minutos en alcanzar una base aérea en Polonia y 17 minutos en llegar a la sede de la OTAN en Bruselas. No hay forma de saber si lleva una ojiva nuclear o convencional antes de impactar el objetivo, indicó ABC News.

    Los misiles de alcance intermedio pueden volar entre 500 y 5.500 kilómetros. Estas armas fueron prohibidas por un tratado de la era soviética que Washington y Moscú abandonaron en 2019.

    Rusia ha desplegado previamente armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia, territorio que utilizó para lanzar una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Lukashenko ha declarado que su país posee varias docenas de armas nucleares tácticas rusas.

    Al firmar un pacto de seguridad con Lukashenko en diciembre de 2024, Putin afirmó que, incluso con el control ruso de los misiles Oreshniks, Moscú permitiría a Minsk seleccionar los objetivos. Señaló que, si los misiles se utilizan contra objetivos más cercanos a Bielorrusia, podrían transportar una carga útil significativamente mayor.

    Más sobre:RusiaOreshnikMisilesBielorrusiaPutinLukashenkoUcraniaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Lo más leído

    1.
    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    2.
    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    3.
    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    4.
    Pago en especies y jornadas de 12 horas: en qué consiste la polémica reforma laboral de Milei

    Pago en especies y jornadas de 12 horas: en qué consiste la polémica reforma laboral de Milei

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM
    Chile

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil
    Negocios

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Las peores películas y series que dejó 2025
    Cultura y entretención

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia
    Mundo

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana