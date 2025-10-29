SUSCRÍBETE
Mundo

Rusia insta a Estados Unidos a “respetar la ley” con su actividad militar cerca de Venezuela

Por su parte, Maduro, ha alertado de que el país hace frente a la amenaza más grave de “invasión” por parte de Estados Unidos en un siglo.

Por 
Europa Press
Foto: archivo.

Las autoridades de Rusia han instado este miércoles a Estados Unidos a “respetar la ley” a la hora de realizar actividades militares cerca de Venezuela, unas palabras con las que han hecho alusión a los recientes ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reivindicado durante una rueda de prensa la importancia de que las disputas “sean resueltas de acuerdo con el Derecho Internacional” y ha hecho hincapié en que Venezuela es “un país soberano”.

“Venezuela es un país soberano y, en cualquier caso, hay que proceder teniendo en cuenta esa premisa y el hecho de que todo lo que pasa a su alrededor debe cumplir el espíritu del Derecho Internacional y adherirse a la norma”, ha apuntado, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Las palabras de Peskov, que se enmarcan en la política internacional del Kremlin, llegan después de que Venezuela haya denunciado un “nivel de amenaza sin precedentes” por parte de Estados Unidos debido a su despliegue militar en el Caribe.

Esta denuncia ha sido presentada incluso ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a quien Caracas ha solicitado pedir a Washington que ponga fin a estas acciones y respete su “integridad territorial e independencia”.

El presidente venezolanos, Nicolás Maduro, ha alertado de que el país hace frente a la amenaza más grave de “invasión” por parte de Estados Unidos en un siglo, mientras que Washington acusa a las autoridades venezolanas de tomar medidas “insuficientes” para hacer frente a los cárteles y al tráfico de drogas hacia el país norteamericano. Así, escuda sus ataques en su política antidrogas y asegura que su objetivo son “narcolanchas” cargadas de estupefacientes que tratan de llegar a territorio estadounidense.

Hasta el momento, la Armada de Estados Unidos ha desplegado ocho buques, un submarino y unos 10.000 efectivos en zonas del mar Caribe, donde han atacado un total de nueve embarcaciones en aguas internacionales.

