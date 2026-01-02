SUSCRÍBETE POR $1100
    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus Fuerzas Armadas no efectuaron ataques dentro de los límites de la segunda ciudad más grande de Ucrania, tras una explosión que dejó dos fallecidos y una treintena de heridos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El gobierno de Rusia se desvinculó este viernes del bombardeo contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, que dejó dos fallecidos y alrededor de una treintena de heridos, y lo atribuyó a la detonación de munición ucraniana almacenada en un edificio.

    En un comunicado dado a conocer en su canal de la plataforma Telegram, el Ministerio de Defensa aseguró que “las Fuerzas Armadas rusas no planearon ni llevaron a cabo ataques con misiles ni ataques aéreos dentro de los límites de la ciudad de Járkov”.

    Además afirmó que las acusaciones desde Kiev “buscan distraer a la comunidad internacional del brutal ataque terrorista” perpetrado en la víspera en Jorli (Jersón), que mató al menos a dos personas e hirió a más de 25.

    La cartera ministerial indicó que las imágenes de testigos publicadas por medios de comunicación ucranianos muestran ”una densa humareda de origen desconocido” en un centro comercial “varios segundos antes de la explosión”.

    Un último hecho que, a su juicio, indicaría que “la munición de las Fuerzas Armadas de Ucrania almacenada probablemente detonó dentro del centro comercial”.

    El comunicado de Moscú se conoce poco después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenara el “atroz” ataque ruso contra Járkov.

    Lamentablemente, así es como Rusia trata la vida y a las personas: siguen matando, a pesar de todos los esfuerzos por parte de los países del mundo, y especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático”, afirmó Zelensky en una publicación en la red social X.

