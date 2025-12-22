SUSCRÍBETE POR $1100
    Rusia sostiene que los cambios introducidos por Ucrania al plan de Estados Unidos “no mejoran” las perspectivas de paz

    El asesor del Kremlin sostuvo que Rusia mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania” tras una reunión con el enviado especial de Estados Unidos.

    Europa Press

    El Gobierno ruso ha considerado este domingo que los cambios introducidos por Ucrania y sus aliados europeos al plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos para el fin del conflicto “no mejoran” las perspectivas para una “paz duradera”.

    “Estoy seguro de que las propuestas que los europeos y los ucranianos han presentado o están tratando de presentar definitivamente no mejoran el documento ni aumentan las posibilidades de lograr una paz duradera”, ha afirmado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov ante la agencia de noticias Interfax.

    Este consejero del presidente ruso, Vladimir Putin, ha reconocido sin embargo que aún no ha visto las propuestas por escrito, después de que el enviado especial de Moscú, Kirill Dmitriev, se haya reunido este fin de semana en Miami, Florida, con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, quien ha descrito los encuentros como “productivos y constructivos”.

    Witkoff ha asegurado además en su cuenta de la red social X que “Rusia mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania” tras una reunión en la que también han participado el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

    Los representantes de Washington se han reunido asimismo con una delegación ucraniana -que incluye al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andri Hnatov- y una serie de “asesores de seguridad nacional europeos clave” para “alinear un enfoque estratégico compartido entre Ucrania, Estados Unidos y Europa”, según ha destacado Witkoff.

