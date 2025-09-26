Rusia tilda de “muy irresponsables” las advertencias sobre el posible derribo de sus aviones por parte de la OTAN

El Kremlin ha tildado este viernes de “muy irresponsables” las advertencias emitidas sobre el posible derribo de aviones rusos que penetren en espacio aéreo de países de la OTAN y ha reiterado que las acusaciones en torno a estos incidentes “son infundadas” y carecen de “pruebas convincentes”.

“No quiero hablar de esto porque son afirmaciones muy irresponsables”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha insistido en que “las acusaciones sobre que aviones de Rusia violaron el espacio aéreo de otros e invadieron sus cielos son infundadas”.

“No se han presentado pruebas convincentes (que respalden las acusaciones)”, ha indicado. “Insistimos en que todos los vuelos de nuestros aparatos militares son llevados a cabo en respeto estricto a las regulaciones internacionales”, ha agregado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el jueves que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se introduzcan en el espacio aéreo de los países miembro de la OTAN “está sobre la mesa”, una cuestión que ve esencial para “defender cada metro cuadrado” del territorio europeo.

Apenas unos días antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró favorable a que los países del bloque derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo, en el marco de un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Por otra parte, el portavoz del Kremlin ha descrito como “irresponsables” las amenazas de Zelenski contra altos cargos rusos sobre posibles ataques contra ellos “si no detienen la guerra”. “Está emitiendo amenazas constantemente, lo que suena bastante irresponsable y probablemente demuestra de nuevo que el régimen de Kiev piensa en la guerra, no en la paz”, ha zanjado.

Zelenski advirtió el jueves en una entrevista al portal estadounidense Axios de que, en caso de que no haya un acuerdo para el fin de una guerra, “tienen que saber dónde están los refugios (antiaéreos)”.

“Tienen que saber dónde están los refugios. Si no detienen la guerra, los necesitarán”, ha advertido en una entrevista en la que también valoró como “débil” la respuesta de la OTAN a la supuesta intromisión rusa de sus espacios aéreos.

“Se supone que deberían haber derribado todo. Si alguien en tu territorio mata a tu gente, debes responderle. Si hay aviones en tu espacio aéreo, debes derribarles”, dijo.