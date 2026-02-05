Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

La segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania mediada por Estados Unidos se llevan a cabo en Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, el 4 de febrero de 2026. Foto: Xinhua

Las autoridades de Rusia y Ucrania han procedido este jueves al intercambio de más de 300 prisioneros de guerra a raíz de un acuerdo alcanzado en el marco de las conversaciones trilaterales -con la participación de Estados Unidos- de dos días en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dhabi, horas después de que el enviado de Washington, Steve Witkoff, anunciara un acuerdo en este sentido.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que “el 5 de febrero, 157 militares rusos han vuelto desde el territorio controlado por el régimen de Kiev”. “A cambio, 157 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron entregados”, ha señalado, antes de agregar que también han sido liberados por Ucrania tres ciudadanos rusos “detenidos ilegalmente” por las autoridades del país vecino.

Así, ha subrayado en un comunicado que “el personal militar ruso está ahora ubicado en Bielorrusia, donde reciben la atención psicológica y médica necesaria”. “Todo el personal militar ruso será transportado a la Federación Rusa para que reciban tratamiento y rehabilitación en instalaciones médicas del Ministerio de Defensa”, ha agregado, antes de reconocer la mediación de Estados Unidos y EAU.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que su Gobierno ha logrado “traer a casa” a 157 ucranianos en el marco del acuerdo. “Son guerreros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza. Soldados, sargentos y oficiales”, ha dicho, antes de agregar que también hay civiles entre los liberados.

“La mayoría de ellos estaban cautivos desde 2022”, ha subrayado el mandatario, quien ha destacado que “el intercambio de hoy llega tras una larga pausa” sin un proceso de este tipo. “Es crucial que haya podido llevarse a cabo”, ha manifestado Zelensky, quien ha dado las gracias “a todos los que trabajan para hacer posibles estos intercambios”.

“Sin la determinación de nuestros soldados, estos intercambios serían imposibles. Por lo tanto, cada resultado logrado por nuestras unidades es lo que también sustenta la capacidad de traer a los ucranianos a casa desde Rusia”, ha ensalzado, al tiempo que ha prometido trabajar para que “traer de vuelta a todos” los que se encuentran en manos de Rusia.

Horas antes, Witkoff anunció el acuerdo de intercambio de prisioneros tras lo que describió como unas “detalladas y productivas” conversaciones en Abu Dhabi.

“Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron hoy intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses”, dijo Witkoff a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, antes de resaltar que “este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas”.

“Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania”, explicó el enviado de Estados Unidos, quien ha asegurado que “las conversaciones continuarán” y que “se prevén avances provisionales en las próximas semanas”. Por último, dio las gracias a EAU por “acoger estas conversaciones” y al presidente estadounidense, Donald Trump, por “su liderazgo a la hora de hacer posible este acuerdo”.

“Hablaron de todo”

En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos han acordado este jueves durante su segunda jornada de conversaciones en Emiratos Árabes Unidos (EAU) mantener otro encuentro “en un futuro próximo”, si bien por ahora no ha fijado una fecha para ello.

Así, ha afirmado que las delegaciones “hablaron de todo”, si bien ha destacado que el hecho de que durante su rueda de prensa con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, hayan sonado las alarmas antiaéreas demuestra que “no se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra”.

“Creo que eso está claro para ustedes y para mí”, ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que las conversaciones en EAU han tocado asuntos “muy sensibles”, si bien está a la espera de que la delegación presente “un informe detallado” para sopesar los posibles resultados.

“Es importante que el proceso esté en marcha, queremos resultados rápidos. Si hay una próxima reunión, hay una oportunidad de continuar el diálogo, lo que, desde luego, queremos que lleve al fin de la guerra”, ha zanjado el mandatario, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.