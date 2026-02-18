SUSCRÍBETE
    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    El apoyo que recibió en los comicios adelantados del pasado 8 de febrero se convirtió en el mejor resultado electoral para un partido desde la Segunda Guerra Mundial.

    Por 
    Europa Press

    La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha sido reelegida este miércoles en una sesión extraordinaria de la Dieta Nacional, diez días después de la histórica victoria electoral con la que controlará dos tercios del Parlamento, lo que le dará margen para sacar adelante su agenda de reformas políticas.

    Takaichi ha sido investida con 354 apoyos en la Cámara de Representantes o Cámara Baja, en la que su formación el Partido Liberal Democrático (PLD) cuenta con 316 escaños. Este apoyo en los comicios adelantados del pasado 8 de febrero se convirtió en el mejor resultado electoral para un partido desde la Segunda Guerra Mundial.

    En el caso de la Cámara de Consejeros, o Cámara Alta, donde el PLD y sus partidos afines no cuentan con mayoría, Takaichi ha sido elegida en segunda vuelta tras cosechar 125 votos, frente a 65 del líder de la oposición, Junya Ogawa.

    Además, la Cámara de Representantes ha elegido al exministro de Justicia Eisuke Mori como presidente, mientras que el opositor Keiichi Ishii, será el próximo vicepresidente.

    Como paso previo a la toma de posesión, este mismo miércoles ha dimitido en bloque el Gobierno saliente. Con la votación para la reeleción de Takaichi, la Dieta abre una sesión extraordinaria de 150 días, hasta el 17 de julio, centrada en los presupuestos para el año fiscal 2026 a partir del mes de abril.

    Según informa la agencia Kiodo, se espera que las figuras clave de su Ejecutivo se mantengan en su puesto, incluidos el titular de Exteriores, Toshimitsu Motegi; el titular de Finanzas, Satsuki Katayama; y el responsable de Defensa, Shinjiro Koizumi, después de que la propia primera ministra haya adelantado que piensa hacer pocos cambios respecto al anterior Gobierno.

