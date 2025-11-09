OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    Se desarrolla IV Cumbre Celac-UE en Colombia con notorias ausencias de líderes y referencias a ataques de EE.UU. en el Caribe

    El anfitrión, el presidente Gustavo Petro, valoró positivamente la instancia y también, saliendo de las temáticas a tratar, reforzó sus críticas a los ataques a supuestas narcolanchas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Cancillería Colombia

    Este domingo, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, se dio inicio a la IV Cumbre Celac-UE, marcada por la notoria ausencia de líderes latinoamericanos y europeos.

    Según reportaron fuentes oficiales durante la jornada, finalmente a Colombia asistieron un total de nueve jefes de Estado o de gobierno. Las ausencia se podrían explicar por la cercanía a la COP-30 en Brasil o directamente los conflictos políticos en la región.

    Por el lado europeo, participaron el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, además de los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro, y de Países Bajos, Dich Schoof.

    El presidente de Brasil, Lula da Silva, también asistió a la instancia, al igual que los primeros ministros de Guyana, Mark Phillips, y de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew.

    "Nuestro principal objetivo es consolidar una voz latinoamericana y caribeña unificada que permita incidir en las grandes transformaciones globales, promoviendo una agenda compartida con la Unión Europea en áreas clave como la transición energética, la autosuficiencia sanitaria, la integración comercial regional y la cooperación digital y científica“, detallaron sobre la agenda del encuentro en un comunicado de la cancillería colombiana.

    Alusiones ataques de EE.UU. en el Mar Caribe

    Saliendo de la agenda de la cumbre, durante la instancia su anfitrión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó durante su discurso de apertura los ataques.

    Los mismos misiles que caen en Gaza, caen aquí, en el Caribe, sobre personas pobres”, señaló para luego enfatizar nuevamente que una de las personas fallecidas en los ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas era en realidad un pescador de Santa Marta.

    “A la luz de los tratados internacionales, a la luz de la democracia y la libertad en el mundo, ha sido simplemente asesinado. Ha sido una ejecución extrajudicial”, enfatizó.

    También abordó la situación el mandamás brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien declaró, según El País, que la cumbre no tendría razón de ser “si no discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses en los mares de América Latina”.

    “La amenaza del uso de la fuerza militar volvió a hacer parte del cotidiano de América Latina y el Caribe. Viejas maniobras retóricas son recicladas para justificar operaciones ilegales”, declaró durante su presentación en Santa Marta.

    Lee también:

    Más sobre:Celac-UEColombiaGustavo PetroSanta MartaLula da Silva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de la desaparición de Luz Espinoza Galaz: mujer desapareció en Malloa hace más de una semana

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

    Rodrigo Paz posesiona a su primer gabinete en Bolivia y le pide “trabajar 24/7″

    Estaban irregularmente en Chile: capturan y expulsan a dos migrantes con antecedentes penales

    Capturan a imputado por violación a menor de edad en Arica

    Lanzan “Eli-jo!”: nueva serie infantil para fortalecer la educación cívica de cara a las elecciones 2025

    Lo más leído

    1.
    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    2.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    3.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    4.
    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    5.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Servicios

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Qué se sabe de la desaparición de Luz Espinoza Galaz: mujer desapareció en Malloa hace más de una semana
    Chile

    Qué se sabe de la desaparición de Luz Espinoza Galaz: mujer desapareció en Malloa hace más de una semana

    Estaban irregularmente en Chile: capturan y expulsan a dos migrantes con antecedentes penales

    Capturan a imputado por violación a menor de edad en Arica

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global
    Negocios

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global

    El conflicto que divide a los socios de Movitec, la empresa que ganó en la trama bielorrusa

    El desafío energético del boom de los data centers

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot
    Tendencias

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    ¿Error de cálculo o falta? La polémica que tiene a Paulo Díaz como protagonista en el Superclásico entre Boca y River
    El Deportivo

    ¿Error de cálculo o falta? La polémica que tiene a Paulo Díaz como protagonista en el Superclásico entre Boca y River

    Con un final caliente: el Betis de Pellegrini deja escapar el triunfo en su visita al Valencia

    El inconveniente de la selección de Perú que pone en peligro el duelo amistoso contra la Roja en Rusia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó
    Cultura y entretención

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia
    Mundo

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

    Rodrigo Paz posesiona a su primer gabinete en Bolivia y le pide “trabajar 24/7″

    Se desarrolla IV Cumbre Celac-UE en Colombia con notorias ausencias de líderes y referencias a ataques de EE.UU. en el Caribe

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego