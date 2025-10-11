Se registran al menos de 60 muertos en ataque a Al-Fashir en Sudán

Entre este viernes y sábado 11 de octubre, se registraron ataques con drones y artillería de las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido contra un refugio en la ciudad sudanesa de Al Fashir. Esto dejó al menos a 60 personas.

De acuerdo a DW, Al-Fashir está bajo asedio por las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido mientras luchan por arrebatar el control del último bastión del ejército en la región de Darfur.

Según el mismo medio, los Comités de Resistencia al-Fashir declararon en un comunicado el sábado que “hay cadáveres bajo los escombros, y otros fueron quemados vivos dentro de las caravanas de refugios; niños, mujeres y ancianos fueron asesinados a sangre fría”.

También indicaron que el refugio había sido alcanzado dos veces por drones y ocho veces por proyectiles de artillería.

El mismo comité declaró que ya van cientos de civiles muertos tras los ataques a la zona y que la ciudad está perdiendo un promedio de 30 personas diariamente debido a la violencia, el hambre y las enfermedades.

Acorde con DW, la guerra civil sudanesa comenzó a principios de 2023, cuando dos grupos militares rivales —las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)— comenzaron a luchar por el dominio del país.