    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    En la madrugada de este jueves, el Senado de Argentina dio su aprobación general a la reforma laboral considerada crucial para el programa de terapia de choque del presidente Javier Milei, tras horas de debate que se desarrollaron a la sombra de una protesta multitudinaria frente al Congreso. Ahora, el proyecto–que modifica radicalmente las condiciones de trabajo en el país caracterizado por un alto nivel de sindicalización– deberá pasar a la Cámara de Diputados.

    Por 
    France 24
    Se trata de una reforma fundamental en el esfuerzo de Milei por transformar la economía argentina hacia un modelo de libre mercado.

    Con 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones la Cámara Alta de Argentina aprobó de forma general la reforma laboral, impulsada por el presidente Javier Milei.

    Este primer aval en el Legislativo llegó tras 14 horas de intenso debate y en medio de una dura batalla campal entre las fuerzas de seguridad y manifestantes contra la reforma, en el centro de Buenos Aires.

    Ahora, los senadores deben llevar a cabo una votación particular. Es decir, por separado, sobre cada uno de los 26 capítulos que conforman la iniciativa de ley, lo que podría modificar aspectos del texto.

    Luego, la iniciativa de ley deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán que votar con las posibles modificaciones que surjan en el camino de su tramitación.

    Según el diario Clarín, el oficialismo proyecta tratarla en comisión la próxima semana, después de los feriados por Carnaval, para llevarlo al recinto el 25 de febrero y la propuesta quede sancionada para el 1 de marzo cuando Milei dejará inaugurado el período ordinario.

    Se trata de una reforma fundamental en el esfuerzo de Milei por transformar la economía argentina –fuertemente regulada– hacia un modelo de libre mercado.

    La Administración ha priorizado las reformas laborales radicales en su esfuerzo por atraer inversión y reactivar el crecimiento, pero han generado un enfrentamiento con los poderosos sindicatos, en un país con una larga historia de lucha obrera.

    ¿Qué cambios propone la reforma laboral y qué señalan sus opositores?

    Uno de los aspectos más polémicos de la reforma se centra en el sistema de despido en Argentina, ya que retiraría las sólidas protecciones que el país ha ofrecido durante décadas contra el despido injustificado, lo que hasta ahora ha permitido a los tribunales otorgar indemnizaciones sustanciales tras demandas por despido improcedente.

    El proyecto de ley ampliaría los períodos de prueba durante los cuales las empresas pueden prescindir de nuevos empleados que consideren improductivos, debilitaría a los sindicatos nacionales al permitir la negociación colectiva a nivel de empresa y reduciría las causales de despido improcedente.

    Los opositores de la medida destacan, además, que la reforma incluye un empeoramiento del derecho a las vacaciones, licencias y bajas médicas, así como un incremento de las jornadas laborales.

    También, señalan, apunta contra la larga historia de lucha obrera del país, ya que limita los derechos sindicales y a la huelga, entre otros aspectos.

    En definitiva, el proyecto de ley ha generado una férrea oposición por parte de los sindicatos y sus aliados peronistas, quienes argumentan que revertiría las medidas que protegen a los trabajadores de los abusos y de las notoriamente frecuentes crisis económicas del país.

    “Si las indemnizaciones por despido, las horas extras y las vacaciones -en otras palabras, todas las protecciones que los trabajadores han adquirido con el tiempo- están en juego, no mejorará la situación para nadie”, declaró Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y el funcionario electo más poderoso de la oposición peronista.

    ¿Qué destacan quienes defienden la reforma laboral argentina?

    Quienes apoyan la reforma de la ley laboral de Milei afirman que las elevadas indemnizaciones por despido y los impuestos hacen casi imposible el despido de empleados, lo que limita la productividad y desalienta a las empresas a buscar empleo formal.

    Casi la mitad de los argentinos, trabaja “en negro”. Es decir, en empleo informal o no declarado y señalan que el crecimiento del empleo en el sector privado se ha estancado durante 14 años. Sostienen así que la reforma incentivaría la contratación laboral.

    “Con la modernización del sistema laboral, más personas tendrán acceso al empleo formal y legal (...) Estamos reconstruyendo Argentina desde cero, empezando por el empleo”, declaró el partido La Libertad Avanza de Milei en un comunicado al inicio del debate.

    De aprobarse de forma definitiva, se marcaría un paso importante en la reforma económica de Javier Milei. Una derrota debilitaría su agenda y pondría de manifiesto los límites que enfrenta su Gobierno minoritario.

    Los analistas esperan que la legislación propuesta avance si el Gobierno acepta los cambios propuestos por los legisladores moderados de la oposición.

