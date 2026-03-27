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    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Medios destacan el acuerdo como un paso clave para poner fin al cierre parcial del gobierno que ya dura 42 días.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Mediante una votación a viva voz durante la madrugada de este viernes, según informó ABC News, los senadores estadounidenses finalmente acordaron aprobar un paquete de financiación que otorga fondos al Departamento de Seguridad Nacional.

    Medios destacan el acuerdo como un paso clave para poner fin al cierre parcial del gobierno que ya dura 42 días.

    El acuerdo excluye al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

    El año pasado, el presidente Donald Trump ya había enfrentado un cierre del gobierno que duró 40 días.

    La tensión con el Congreso partió por la muerte en manos del ICE del enfermero Alex Pretti.

    Más sobre:SenadoEstados UnidosEE.UU.ICEShutdown

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