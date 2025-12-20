SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    De acuerdo con lo señalado por un alto funcionario de la policía india, el tren se dirigía a Nueva Delhi cuando se produjo la colisión. El impacto provocó el descarrilamiento de cinco vagones.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Siete elefantes murieron y un octavo resultó herido luego de que un tren de pasajeros colisionara con una manada de paquidermos en el noreste de India.

    De acuerdo con lo señalado por un alto funcionario de la policía de Assam, V.V. Rakesh Reddy, el tren se dirigía a Nueva Delhi desde el remoto estado de Mizoram cuando se produjo la colisión. El impacto provocó el descarrilamiento de cinco vagones, lo que obligó a alterar el tráfico ferroviario en la zona.

    Según precisaron las autoridades, el accidente ocurrió a las 2.17 horas de la madrugada. Desde la empresa ferroviaria indicaron que los trenes que debían circular por ese tramo están siendo desviados a otra línea, mientras continúan las obras de restauración del tendido afectado.

    El portavoz de los ferrocarriles indios, Kapinjal Kishore Sharma, explicó que, al advertir la presencia de los animales, el conductor activó el freno de emergencia, aunque la maniobra no logró evitar el impacto. “Al avistar la manada de elefantes, el conductor activó el freno de emergencia. Pero el tren se estampó contra los elefantes”, señaló.

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Las autoridades recordaron que en India se han impuesto restricciones de velocidad en las cañadas por donde se desplazan los elefantes, sin embargo, este accidente ocurrió fuera de esas zonas protegidas. Assam alberga cerca de 4.000 de los 22.000 elefantes salvajes que viven en el país.

    La deforestación y la expansión inmobiliaria en áreas cercanas al hábitat natural de los paquidermos los obliga a desplazarse mayores distancias en busca de alimento, exponiéndolos a un mayor riesgo de accidentes y conflictos con humanos. Según datos del Parlamento indio, 629 personas murieron en incidentes con elefantes en India durante 2023 y 2024.

    Casos similares se han registrado en otros países de la región. En febrero, un descarrilamiento provocado por elefantes ocurrió en Sri Lanka, mientras que los accidentes ferroviarios siguen siendo un problema en India, como el ocurrido en junio de 2023, que dejó más de 280 fallecidos.

    Más sobre:IndiaTrenColisiónElefantesAccidenteInternacionalNueva Delhi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI recupera más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio en Lampa: hubo una persona detenida

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    Shinkansen logra luz verde del Banco Central para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    Lo más leído

    1.
    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    2.
    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    3.
    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    4.
    Álvaro Vargas Llosa: “La derecha tradicional está siendo desplazada en todas partes”

    Álvaro Vargas Llosa: “La derecha tradicional está siendo desplazada en todas partes”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    PDI recupera más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio en Lampa: hubo una persona detenida
    Chile

    PDI recupera más de 600 objetos de valor patrimonial de un domicilio en Lampa: hubo una persona detenida

    Asalto en Colina: seis sujetos armados irrumpen en vivienda, maniatan a adultos mayores y cometen abuso sexual

    Temblor hoy, sábado 20 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”
    Negocios

    Pablo García: “Hoy el principal riesgo para nuestro desempeño económico viene desde afuera de Chile”

    Shinkansen logra luz verde del Banco Central para ser cámara de pagos: “Chile no va a tener nada que envidiarle a Pix”

    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”
    Tendencias

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad