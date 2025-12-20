Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

Siete elefantes murieron y un octavo resultó herido luego de que un tren de pasajeros colisionara con una manada de paquidermos en el noreste de India.

De acuerdo con lo señalado por un alto funcionario de la policía de Assam, V.V. Rakesh Reddy, el tren se dirigía a Nueva Delhi desde el remoto estado de Mizoram cuando se produjo la colisión. El impacto provocó el descarrilamiento de cinco vagones , lo que obligó a alterar el tráfico ferroviario en la zona.

Según precisaron las autoridades, el accidente ocurrió a las 2.17 horas de la madrugada. Desde la empresa ferroviaria indicaron que los trenes que debían circular por ese tramo están siendo desviados a otra línea, mientras continúan las obras de restauración del tendido afectado.

El portavoz de los ferrocarriles indios, Kapinjal Kishore Sharma, explicó que, al advertir la presencia de los animales, el conductor activó el freno de emergencia, aunque la maniobra no logró evitar el impacto. “ Al avistar la manada de elefantes, el conductor activó el freno de emergencia. Pero el tren se estampó contra los elefantes ”, señaló.

Las autoridades recordaron que en India se han impuesto restricciones de velocidad en las cañadas por donde se desplazan los elefantes, sin embargo, este accidente ocurrió fuera de esas zonas protegidas. Assam alberga cerca de 4.000 de los 22.000 elefantes salvajes que viven en el país.

La deforestación y la expansión inmobiliaria en áreas cercanas al hábitat natural de los paquidermos los obliga a desplazarse mayores distancias en busca de alimento, exponiéndolos a un mayor riesgo de accidentes y conflictos con humanos. Según datos del Parlamento indio, 629 personas murieron en incidentes con elefantes en India durante 2023 y 2024 .

Casos similares se han registrado en otros países de la región. En febrero, un descarrilamiento provocado por elefantes ocurrió en Sri Lanka, mientras que los accidentes ferroviarios siguen siendo un problema en India, como el ocurrido en junio de 2023, que dejó más de 280 fallecidos.