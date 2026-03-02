Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

Sirenas de alerta antiaérea se activaron durante las últimas horas en amplias zonas del norte de Israel luego del lanzamiento de proyectiles desde Líbano, según informó el ejército israelí, en un episodio que marca el ingreso formal de Hezbolá al conflicto armado entre Israel e Irán, de acuerdo con reportes del medio israelí Haaretz.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) señalaron inicialmente que los detalles del ataque estaban siendo revisados, pero posteriormente confirmaron que la ofensiva proveniente desde su nación vecina fue lanzada por Hezbolá, organización chií respaldada por Irán y considerada uno de sus principales aliados en la región.

De acuerdo con fuentes militares citadas por Haaretz, es la primera vez desde 2024 que Hezbolá lanza proyectiles y drones contra el norte de Israel, un hecho que rompe con la postura de contención que había mantenido el grupo desde el inicio de la guerra, el pasado viernes por la mañana.

Hasta ahora, pese a la escalada entre Israel e Irán, la organización libanesa había optado por no intervenir directamente en el conflicto.

El ataque provocó la activación de sistemas de alerta en diversas localidades del norte israelí, generando preocupación por una posible ampliación del conflicto hacia un frente abierto con Líbano, escenario que el gobierno israelí ha buscado evitar en medio de una confrontación directa con Teherán.

En paralelo, las FDI informaron que iniciaron una nueva ola de ataques aéreos contra objetivos vinculados al régimen iraní en Teherán, intensificando la ofensiva militar en territorio de Irán.

Las operaciones fueron confirmadas también por la agencia iraní Tasnim, que reportó explosiones en distintos sectores de la capital iraní, Teherán, lo que refuerza la magnitud de los ataques y su impacto directo en el corazón político y administrativo del país.