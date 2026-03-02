SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    El lanzamiento de proyectiles y drones desde territorio libanés activó las alertas en varias localidades israelíes, lo que eleva el conflicto a una nueva fase regional, mientras Tel Aviv intensifica ataques directos contra objetivos del régimen iraní en Teherán.

    Por 
    Roberto Martínez
    Hezbolá

    Sirenas de alerta antiaérea se activaron durante las últimas horas en amplias zonas del norte de Israel luego del lanzamiento de proyectiles desde Líbano, según informó el ejército israelí, en un episodio que marca el ingreso formal de Hezbolá al conflicto armado entre Israel e Irán, de acuerdo con reportes del medio israelí Haaretz.

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) señalaron inicialmente que los detalles del ataque estaban siendo revisados, pero posteriormente confirmaron que la ofensiva proveniente desde su nación vecina fue lanzada por Hezbolá, organización chií respaldada por Irán y considerada uno de sus principales aliados en la región.

    De acuerdo con fuentes militares citadas por Haaretz, es la primera vez desde 2024 que Hezbolá lanza proyectiles y drones contra el norte de Israel, un hecho que rompe con la postura de contención que había mantenido el grupo desde el inicio de la guerra, el pasado viernes por la mañana.

    Hasta ahora, pese a la escalada entre Israel e Irán, la organización libanesa había optado por no intervenir directamente en el conflicto.

    El ataque provocó la activación de sistemas de alerta en diversas localidades del norte israelí, generando preocupación por una posible ampliación del conflicto hacia un frente abierto con Líbano, escenario que el gobierno israelí ha buscado evitar en medio de una confrontación directa con Teherán.

    En paralelo, las FDI informaron que iniciaron una nueva ola de ataques aéreos contra objetivos vinculados al régimen iraní en Teherán, intensificando la ofensiva militar en territorio de Irán.

    Las operaciones fueron confirmadas también por la agencia iraní Tasnim, que reportó explosiones en distintos sectores de la capital iraní, Teherán, lo que refuerza la magnitud de los ataques y su impacto directo en el corazón político y administrativo del país.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteHezboláLíbanoIsraelIránFDIMundoHaaretz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Con 24 trenes extras del Metro y 250 mil vehículos adicionales: así se prepara Santiago para el “superlunes”

    Cadem: 56% considera exagerada la decisión de EE.UU. de revocar visas por cable submarino con China

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    Lo más leído

    1.
    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    2.
    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    3.
    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    4.
    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    5.
    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda
    Chile

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Con 24 trenes extras del Metro y 250 mil vehículos adicionales: así se prepara Santiago para el “superlunes”

    Cadem: 56% considera exagerada la decisión de EE.UU. de revocar visas por cable submarino con China

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril
    Negocios

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El Toro resuelve los problemas: la efectividad de Zampedri le da el triunfo a la UC sobre el áspero Ñublense
    El Deportivo

    El Toro resuelve los problemas: la efectividad de Zampedri le da el triunfo a la UC sobre el áspero Ñublense

    La euforia Matías Zaldivia, el héroe de la U: “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grandes”

    Luciano Darderi se corona tras vencer a Yannick Hanfmann en la final europea del BCI Seguros ChileOpen

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela
    Mundo

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers