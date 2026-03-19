Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz

Ipsos consultó a más de 23 mil personas en 29 países, incluido Chile, sobre su nivel de felicidad y los factores que contribuyen en esta.

En víspera del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra este 20 marzo, la encuestadora Ipsos publico este jueves publicó los resultados del “Informe de Felicidad 2026”, en el que se consultó a más de 23 mil personas en 29 países, incluido Chile, sobre su nivel de felicidad y los factores que contribuyen en esta.

En Chile, el 75% de los encuestados se declara “muy feliz” o “feliz”, cifra que sitúa al país en línea con el promedio global (74%). Entre los seis países medidos en Latinoamérica, Chile se ubica en el cuarto puesto, por detrás de México (84%), Colombia (83%) y Brasil (80%), pero superando a Perú (73%) y Argentina (72%).

A nivel global, la clasificación está liderada por Indonesia (85%), Países Bajos y, el ya mencionado, México (84% ambos). Por el contrario, los niveles más altos de infelicidad se registraron en Hungría (45% dice estar “no muy feliz” o “nada feliz”), Corea del Sur (43%) y Turquía (41%).

En 25 de los 29 países encuestados por Ipsos, la felicidad reportada es mayor que hace 12 meses.

En 25 de los 29 países encuestados, la felicidad reportada es mayor que hace 12 meses. Solo tres países -Países Bajos, India y Argentina- están menos contentos este año que en 2025. Chile, por su parte, registró un alza de un punto porcentual. De media, en 29 países, el 74% dice estar contento, y el 18% asegura estar muy contento. El 27% se declara no estar contento, y el 5% señala no estar contento en absoluto.

Las personas que se sienten felices dicen sentirse valoradas (37%) y su relación con su familia e hijos (36%) tienen el mayor impacto en su felicidad. Aunque las relaciones personales tienen el mayor efecto en la felicidad, son los factores externos los que impulsan la infelicidad. La situación financiera se considera la principal causa de lo que hace infeliz a la gente (57%). Este es el caso de 28 de los 29 países encuestados.

Este año, la gente ve menos probable que la economía de su país sea una fuente de infelicidad que en 2025 en todos los países encuestados, excepto en cuatro. En la encuesta What Worries the World de Ipsos, se observa que más personas piensan que la economía de su país es más fuerte ahora que el año pasado, lo que sugiere que la ligera mejora de las condiciones podría explicar el aumento de la felicidad este año.

Respecto a la primera vez que se incluyó a Chile en la medición, el país muestra un aumento de 33 puntos porcentuales en su nivel de felicidad, ya que en 2017 un 41% declaró ser feliz. De las nueve ediciones en las que ha participado, Chile alcanzó su marca más alta en 2023, con un 79% que dijo ser feliz; mientras que su peor registro fue en (agosto de) 2020, con un 35%, en pleno invierno del primer año de pandemia.

Las tres áreas de la vida que contribuyen a su felicidad más mencionadas por los encuestados de Chile son el sentirse queridos, la familia y los hijos y la salud mental y bienestar.

Las tres áreas de la vida que contribuyen a su felicidad más mencionadas por los encuestados de Chile son el sentirse queridos (44%), la familia y los hijos (42%) y la salud mental y bienestar (36%). Estos son también los mismos motivos que lideran en el promedio global, aunque con menores porcentajes en cada uno de ellos (37%, 36% y 27%, respectivamente).

“El reconocimiento es clave para el bienestar: cuando las personas se sienten valoradas, su felicidad sube; cuando fallan las finanzas o la salud mental, se erosiona la sensación de control. Chile confirma ese patrón: afecto y familia empujan la felicidad, mientras el bolsillo y la salud emocional explican gran parte del malestar”, indica la Gerenta de Estudios Cualitativos de Ipsos Chile, Karla Zamora.

Por otro lado, las razones que más escogen quienes dicen ser infelices en nuestro país son su situación financiera (59%), su salud mental y bienestar (39%) y su salud física y bienestar (27%). Las finanzas personales son la mayor causa de infelicidad, tanto en Chile como en el mundo, con un promedio global de 57%. En todos los países menos en uno —los Países Bajos— “mi situación financiera” es la principal causa de infelicidad.

¿El dinero trae felicidad?

En Chile, la proporción de personas que se declara feliz es casi nueve de cada 10 entre quienes tienen ingresos altos (89%) y medios (85%). En cambio, entre quienes tienen ingresos bajos, cae 15 puntos porcentuales, hasta solo siete de cada 10 (70%).

El principal impulsor de la felicidad para el segmento de menores ingresos es la familia y los hijos (45%), mientras que en el tramo medio destaca el sentirse apreciado y amado (43%) y en el alto, nuevamente, se repite la familia y los hijos (44%).

En cambio, la situación financiera es la principal razón de infelicidad para los encuestados de ingresos medios (62%) y bajos (60%). Por el contrario, en el segmento de ingresos altos, el factor que más contribuye a que se sientan infelices es la salud física (47%).

El principal impulsor de la felicidad para el segmento de menores ingresos en Chile es la familia y los hijos.

“La felicidad no se compra, pero la tranquilidad sí: cuando baja la incertidumbre a fin de mes, sube el espacio mental para el cariño, el descanso y la salud. Los datos lo confirman: en Chile, 59% de quienes se sienten infelices culpan sus finanzas, aunque incluso entre personas de ingresos bajos 7 de cada 10 declaran ser felices. Menos presión en el bolsillo significa menos ansiedad, más energía para los vínculos y para el bienestar”, comenta Zamora.