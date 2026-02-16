Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental sin carga desde una base militar ubicada en California, Estados Unidos. Foto: Archivo REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/11/2025

Los países occidentales creen cada vez más que el mundo se encamina hacia una guerra global, según los resultados de una encuesta del medio Politico, que detalla la creciente percepción pública sobre el riesgo y el costo de una nueva era de conflicto.

En los cinco países encuestados —EE.UU., Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania—, la gran mayoría de los consultados cree que el mundo se está volviendo más peligroso. Los participantes del sondeo consideran que el estallido de un tercer conflicto armado de alcance global es “muy probable” dentro de los próximos cinco años.

El porcentaje de encuestados que predicen un nuevo conflicto global ha aumentado considerablemente en comparación con los datos arrojados por la encuestadora independiente Public First, que realizó la pregunta en marzo de 2025.

“El cambio de actitud del público occidental en menos de un año refleja una transición drástica hacia un mundo más inseguro, donde la guerra se percibe como probable y las alianzas son inestables”, afirmó Seb Wride, director de encuestas de Public First.

Pero, a la vez, el sondeo e Politico también reveló una disposición limitada entre el público occidental a hacer sacrificios para financiar un mayor gasto militar.

Si bien existe amplio apoyo entre la opinión ciudadana a un aumento de los presupuestos de defensa, dicho respaldo se redujo drásticamente al enterarse de que podría implicar un mayor endeudamiento público, recortes en otros servicios o un aumento de impuestos.

“Nuestras encuestas muestran que la creciente preocupación por la guerra no autoriza a los líderes a gastar grandes cantidades en defensa”, indicó Wride.

“En todo caso, los votantes ahora están menos dispuestos a hacer las concesiones necesarias para mejorar la seguridad militar. Por lo tanto, los líderes europeos se encuentran en una situación difícil: incapaces de confiar en EE.UU., incapaces de usar esto como excusa para invertir a nivel nacional y bajo mayor presión para resolver esto urgentemente en un mundo donde el conflicto se siente más cerca que antes”, prosiguió el investigador de Public First.

Los resultados, basados ​​en encuestas a más de 2.000 personas en cada país entre el 6 y el 9 de febrero -con un margen de error muestral general de ±2 puntos porcentuales-, ponen de manifiesto el desafío que enfrentan los líderes de la OTAN al intentar fortalecer la seguridad en un momento de escasez de fondos públicos. Esa lucha marcó las discusiones entre políticos de todo el mundo, que se reunieron en Alemania para la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich este fin de semana.

Sin indicios de un fin inminente a la guerra total de cuatro años de Rusia contra Ucrania, y con Estados Unidos emprendiendo acciones militares en Irán, Siria, Venezuela y África bajo la presidencia de Donald Trump, muchos votantes ven un riesgo creciente de conflicto global.

Este patrón es particularmente marcado en Reino Unido, donde el 43% cree que es “probable” o “muy probable” que estalle una nueva guerra mundial para 2031, frente al 30% registrado en marzo de 2025.

Casi la mitad de los estadounidenses -el 46 %- considera que es “probable” o “muy probable” que estalle una nueva guerra mundial para 2031, frente al 38% del año pasado.

De los cinco países, solo los alemanes piensan, en general, que una tercera guerra mundial no es probable en los próximos cinco años.

En cuanto a la participación de naciones individuales en acciones militares, los encuestados estadounidenses fueron los más propensos a pensar que su propio país entrará en guerra en los próximos cinco años, seguidos por los consultados de Reino Unido y Francia.

Esto sugiere que las potencias nucleares de la OTAN podrían estar más preparadas para el conflicto que otras naciones y que la imagen de Trump como “presidente de la paz” no convence a los participantes locales.

Al menos un tercio de las personas en EE.UU., Reino Unido, Francia y Canadá cree que es probable o muy probable que se utilice un arma nuclear en una guerra en los próximos cinco años.

También, Rusia es considerada la mayor amenaza para la paz en Europa, mientras que los canadienses ven al Estados Unidos de Trump como el mayor peligro para la seguridad.

En Francia, Alemania y Reino Unido, China se posicionó como la mayor amenaza, pero EE.UU. apareció en segundo lugar.

¿Cuánto costará?

La mayoría de los encuestados en Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá afirmaron que su país necesita aumentar su gasto en defensa, siendo esta opinión más fuerte en Reino Unido y Canadá.

Pero la pregunta es cómo financiarlo. La encuesta de Politico reveló que el apoyo a un mayor gasto en defensa disminuyó cuando se invitó a la gente a considerar si dicho financiamiento debería provenir de recortes a otros presupuestos, de un mayor endeudamiento público o de un aumento de impuestos.

Según los resultados, los ciudadanos franceses y alemanes son ahora menos propensos que el año pasado a apoyar mayores presupuestos de defensa en el contexto de una compensación de gasto.

En Alemania, el gasto en defensa fue uno de los usos menos populares del presupuesto, solo por delante de la ayuda exterior.

En 2025, el 40% del público francés y el 37% del alemán afirmaron que apoyarían un aumento del gasto en defensa cuando se mencionaran las compensaciones. Este año, el respaldo a esta medida se redujo a solo el 28% en Francia y el 24% en Alemania.

Ahora, ambos países son más propensos a oponerse a un mayor gasto en defensa cuando tienen que considerar cómo financiarlo.

La encuesta mostró que también existe un escepticismo público significativo sobre la creación de un ejército permanente de la UE bajo un mando central, una idea que ha sido mencionada por la Comisión Europea. La propuesta recibió el apoyo de solo el 22% de los ciudadanos en Alemania y el 17% en Francia.

Por último, el servicio militar obligatorio fue más popular en Alemania y Francia, donde aproximadamente la mitad de la población apoya la idea.