Sube a 27 el número de fallecidos por explosión de un camión de gas en Ciudad de México

La Secretaría de Salud de Ciudad de México informó este sábado que aumentó a 27 el número de fallecidos por la explosión de un camión cargado de gas, que ocurrió el pasado 10 de septiembre en la capital mexicana.

Las autoridades también dieron a conocer que 18 personas aún siguen hospitalizadas, entre ellas dos menores en estado crítico. Con esto suman 39 los dados de alta a la fecha, de un total inicial de 84 lesionados.

La última víctima mortal reportada fue Ricardo Corona Hernández, un hombre de 38 años que estaba internado en el Hospital Rubén Leñero. Esta muerte se suma a la de Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, cuyo deceso se registró la noche del viernes.

La tragedia ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros se volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en el municipio de Iztapalapa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó el miércoles que el accidente ocurrió debido a que el vehículo circulaba a excesiva velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control al tomar una curva y se estrellara con el muro de contención.

Entre las víctimas mortales se encuentran transeúntes y conductores atrapados en el caos vial, además del chofer del camión, a quien las autoridades locales acusan de haber provocado el accidente por conducir a “exceso de velocidad”.

Aunque en videos de cámaras de vigilancia en la zona, difundidos el jueves en medios mexicanos, se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.

Por otra parte, entre los heridos se encuentra la niña que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado pasado por quemaduras en más del 90% del cuerpo.

Otra de las menores, Jazlyn Azulet, de 2 años, fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos, donde se encuentra en estado crítico, pero estable.

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad de 9.2 millones de habitantes para evitar nuevas tragedias.