Taiwán se compromete a “no intensificar el conflicto” en plenas maniobras militares de China

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, se ha comprometido este martes a “mantener la paz” en la región a pesar de “la presión militar” de China, que comienza su segundo día de ejercicios militares. “Actuaremos con responsabilidad y no intensificaremos el conflicto o provocaremos disputas”, ha afirmado.

“Mantener la paz en el estrecho de Taiwán y el Indo-Pacífico es la expectativa común de la comunidad internacional y la insistencia de Taiwán como miembro regional”, ha remarcado el presidente taiwanés en una publicación en Facebook.

El presidente Lai ha querido agradecer a las autoridades costeras taiwanesas “por responder a las amenazas con un alto grado de profesionalidad” durante estas primeras horas de ejercicios militares de China, que en la víspera justificó como “una severa advertencia contra fuerzas separatistas”.

“La presión militar por parte de China no es en modo alguno una potencia responsable”, ha afeado Lai, mientras Pekín ha insistido este martes en que están en su derecho de tomar las medidas oportunas que consideren para contrarrestar las “provocaciones independentistas” de la isla y la venta de armas de Estados Unidos.

Así, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha advertido, de que cualquier intento por evitar la “histórica” reunificación de China y Taiwán “inevitablemente terminará en fracaso”, según recoge la agencia Xinhua.

China ha puesto en marcha esta semana nuevos ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Estas maniobras se centran en situaciones de combate marítimo y aéreo, así como en el bloqueo de los principales puertos de Taiwán y otras áreas clave.