SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Taiwán se compromete a “no intensificar el conflicto” en plenas maniobras militares de China

    China ha puesto en marcha esta semana nuevos ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y alrededores de la isla

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, se ha comprometido este martes a “mantener la paz” en la región a pesar de “la presión militar” de China, que comienza su segundo día de ejercicios militares. “Actuaremos con responsabilidad y no intensificaremos el conflicto o provocaremos disputas”, ha afirmado.

    “Mantener la paz en el estrecho de Taiwán y el Indo-Pacífico es la expectativa común de la comunidad internacional y la insistencia de Taiwán como miembro regional”, ha remarcado el presidente taiwanés en una publicación en Facebook.

    El presidente Lai ha querido agradecer a las autoridades costeras taiwanesas “por responder a las amenazas con un alto grado de profesionalidad” durante estas primeras horas de ejercicios militares de China, que en la víspera justificó como “una severa advertencia contra fuerzas separatistas”.

    “La presión militar por parte de China no es en modo alguno una potencia responsable”, ha afeado Lai, mientras Pekín ha insistido este martes en que están en su derecho de tomar las medidas oportunas que consideren para contrarrestar las “provocaciones independentistas” de la isla y la venta de armas de Estados Unidos.

    Así, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha advertido, de que cualquier intento por evitar la “histórica” reunificación de China y Taiwán “inevitablemente terminará en fracaso”, según recoge la agencia Xinhua.

    China ha puesto en marcha esta semana nuevos ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán y áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Estas maniobras se centran en situaciones de combate marítimo y aéreo, así como en el bloqueo de los principales puertos de Taiwán y otras áreas clave.

    Más sobre:ChinaTaiwánManiobras militares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía presenta acusación contra “Los Piratas” por caso de Ronald Ojeda

    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Lo más leído

    1.
    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    Fiscalía presenta acusación contra “Los Piratas” por caso de Ronald Ojeda
    Chile

    Fiscalía presenta acusación contra “Los Piratas” por caso de Ronald Ojeda

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales no dan respiro: bombero fallece en Litueche y llamas acecharon el estadio Claro Arena en Las Condes

    Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast
    Negocios

    Gremios empresariales de la CPC agendan primera reunión con Kast

    Isapres reportan pérdidas de $8 mil millones a septiembre, una reducción de 91% versus 2024 por la ley corta

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania
    Mundo

    Zelenski afirma que “no pueden renunciar sin más” a los territorios del este de Ucrania

    China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin

    Taiwán se compromete a “no intensificar el conflicto” en plenas maniobras militares de China

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana