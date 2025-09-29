Talibanes liberan a un quinto ciudadano estadounidense detenido hace nueve meses en Afganistán

Amir Amiri (en el círculo) fue liberado por los talibanes tras una mediación de Qatar.

Un ciudadano de origen estadounidense, Amir Amiri, fue liberado por parte de los talibanes, el grupo extremista que tomó el poder en Afganistán, luego de la retirada de Estados Unidos, en agosto de 2021.

Amir Amiri fue detenido en diciembre de 2024 por motivos desconocidos y ahora puesto en libertad, tras la mediación de Qatar. Es el quinto estadounidense liberado desde Afganistán en lo que va del año.

El hecho fue confirmado por el Departamento de Estado, desde donde señalaron que “Estados Unidos da la bienvenida al ciudadano estadounidense Amir Amiri, que fue detenido injustamente en Afganistán” y también agradecieron a Qatar “cuya sólida colaboración e incansables esfuerzos diplomáticos han sido fundamentales para lograr su liberación”.

La cartera dirigida por Marco Rubio también destacó que el regreso del ciudadano se produce gracias al “liderazgo y compromiso con el pueblo estadounidense” del presidente Donald Trump, relevando la orden ejecutiva firmada a inicios de septiembre y que permite aplicar sanciones contra los países que realicen detenciones “injustas” contra ciudadanos estadounidenses.

Pese a la liberación, el Departamento de Estado confirmó que “otros estadounidenses siguen injustamente detenidos en Afganistán”.

Cabe señalar que Estados Unidos no tiene presencia diplomática en Afganistán desde que los talibanes tomaran el poder en agosto de 2021 y Washington cerrara su embajada en dicho país.

En tanto, desde el Ministerio de Exteriores qatarí confirmaron en un comunicado que Amiri se encuentra de camino al país del golfo pérsico y que “espera que viaje a Estados Unidos próximamente”.

“Qatar mantiene su compromiso de impulsar los esfuerzos de mediación para lograr soluciones pacíficas a conflictos y asuntos internacionales complejos, un enfoque arraigado en la política exterior del Estado, que prioriza el diálogo como opción estratégica para promover la paz y la estabilidad regional y mundial”, destacó la cartera dirigida por el ministro Mohamed bin Abdulaziz bin Salé al Julaifi.

La entrega de Amiri se produjo tras una reunión entre el ministro de Exteriores talibán, Amir Jan Mutaqi, y el enviado especial estadounidense para asuntos de detenidos, Adam Boehler, la cual fue confirmada por la cadena afgana Tolo News.