Tan lejos tan cerca: la polémica relación de Trump con Epstein

Aunque no era ninguna novedad, la revelación de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, le dijo al Presidente Donald Trump en mayo que su nombre se encontraba en los archivos de Jeffrey Epstein volvió a remecer la política estadounidense y especialmente al mandatario, esto pese a que era sabido que su relación con el fallecido y convicto financista acusado de tráfico y abuso sexual de menores se extendió por 15 años.

La presión ha ido creciendo por parte de los propios partidarios de Trump y de voces dentro del Partido Republicano para que haya más transparencia sobre lo que descubrieron las investigaciones sobre Epstein.

La asociación de Trump con Epstein está bien establecida y su nombre fue incluido en los registros que su propio Departamento de Justicia publicó en febrero como parte de un esfuerzo por satisfacer el interés público en la información de la investigación de tráfico sexual.

Trump nunca ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, y la mera inclusión del nombre de alguien en los archivos de la investigación no implica culpabilidad. Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio, también tenía muchos amigos prominentes en círculos políticos y de celebridades, además de Trump. Entre ellos se encuentran el príncipe Andrés y Bill Clinton, entre otros.

Donald Trump, su ahora esposa Melania, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell posan para una foto en febrero de 2000. Foto: Archivo

Se estima que Trump y Epstein se conocieron alrededor de 1990, cuando este último compró una propiedad a tres kilómetros al norte de Mar-a-Lago, para formar parte de la adinerada y tranquila vida social de Palm Beach, indicó el diario The New York Times. Trump, quien había comprado la conocida propiedad en ese lugar cinco años antes, ya era conocido por ser un playboy.

Pese a que el mandatario ha desestimado cualquier relación con el fallecido financista, la prensa estadounidense ha publicado una serie de artículos, videos y fotografías que evidencian la relación entre ambos.

Por ejemplo, en 1992, una cámara de NBC News capturó a la pareja en una fiesta en Mar-a-Lago con animadoras de los Buffalo Bills, quienes estaban en la ciudad ese fin de semana. En un momento de la grabación, se ve a Trump bailando entre un grupo de mujeres jóvenes. Más tarde, parece señalar a otras mujeres mientras le susurra algo al oído a Epstein, lo que lo hace reír a carcajadas.

El diario señaló que meses después, cuando Trump organizó una fiesta en Mar-a-Lago para jóvenes participantes en un supuesto concurso de chicas de calendario, Epstein fue el único invitado extra, según George Houraney, un empresario de Florida que organizó el evento, indicó The New York Times.

La entonces novia y socia de Houraney, Jill Harth, acusó posteriormente a Trump de conducta sexual inapropiada la noche de la fiesta. En una demanda, ella afirmó que Trump la llevó a una habitación, la besó y la acarició a la fuerza, y le impidió salir. También aseguró que una concursante de 22 años le contó que Trump se metió en su cama esa misma noche sin ser invitado. Sin embargo, Harth retiró su demanda en 1997 después de que un caso relacionado presentado por Houraney fuera resuelto por Trump, quien ha negado sus acusaciones.

Fotos de 1993 divulgadas por la cadena CNN dan cuenta que Epstein asistió a la boda de Trump con Marla Maples. La asistencia del financista a la ceremonia en el Hotel Plaza no era ampliamente conocida hasta ahora, dijo la cadena de televisión.

Además, imágenes de un evento de moda de Victoria’s Secret en Nueva York en 1999 muestran a Trump y Epstein riendo y conversando antes del desfile. KFile de CNN descubrió las imágenes sin editar durante una revisión de videos de archivo de Trump en eventos de las décadas de 1990 y 2000. Trump y Epstein aparecieron juntos en al menos un video entre las pocas imágenes de archivo revisadas.

“Misterioso Jeffrey”

Trump y Epstein también fueron vistos en una fiesta de los “Ángeles” de Victoria’s Secret en Manhattan en 1997. La empresa de lencería estaba dirigida por Leslie H. Wexner, un empresario multimillonario que le entregó a Epstein un amplio control sobre sus finanzas, filantropía y vida privada pocos años después de conocerlo, una situación que se extendió desde 1987 a 2007. Posteriormente, ambos rompieron relaciones y Wexner ha declarado desconocer los presuntos delitos de Epstein durante su relación.

En 2002, Trump fue citado en un perfil de Epstein publicado en la revista New York Magazine -Jeffrey Epstein: el misterioso financiero internacional-, describiéndolo como “un tipo estupendo” y afirmando que lo conocía desde hacía 15 años. “Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes”, declaró.

Trump voló en los aviones de Epstein entre Palm Beach y Nueva York al menos siete veces, según los registros de vuelo.

En su libro de 2004, Trump: Cómo hacerse rico, el ahora presidente escribió sobre recibir una llamada de un hombre al que llamó “el misterioso Jeffrey”, indicó CNN.

Las imágenes publicadas en el Palm Beach Post en 2000 también muestran a Trump, a Ghislaine Maxwell, socia de Epstein (que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual) y al príncipe Andrés asistiendo a un evento de recaudación de fondos de caridad en Mar-a-Lago.

La semana pasada, The Wall Street Journal informó sobre un mensaje de cumpleaños enviado con el nombre de Trump para el cumpleaños 50 de Epstein en 2003. Según el periódico, contenía la silueta de una mujer desnuda y una nota mecanografiada que terminaba con la frase: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

Jeffrey Epstein. Foto: archivo.

Tras el informe, la administración Trump se comprometió a publicar el material del gran jurado relacionado con Epstein. El juez federal que supervisa el caso de Maxwell fijó un plazo para que el Departamento de Justicia proporcionara información para que pudiera determinar si se revelaban las transcripciones.

Los registros que se han hecho públicos incluyen una declaración de 2016 en la que una acusadora relató haber pasado varias horas con Epstein en el casino de Trump en Atlantic City, pero no dijo si realmente se reunió con el magnate ni lo acusó de ningún delito. Trump también ha dicho que alguna vez pensó que Epstein era un tipo estupendo, pero que luego tuvieron una pelea.

“Lo conocía como lo conocía todo el mundo en Palm Beach”, dijo Trump en 2019. “Era un personaje habitual en Palm Beach. Tuve una discusión con él hace mucho tiempo. Creo que no he hablado con él en 15 años”, añadió en referencia a la pelea que tuvieron en 2004 producto de una propiedad embargada en Palm Beach. The Washington Post dijo que Trump había superado la oferta de Epstein y que desde entonces no había evidencia de ellos en público.

Una de las jóvenes que declaró que Epstein la acosó y abusó de ella fue reclutada en su círculo mientras trabajaba como asistente de spa en Mar-a-Lago. Otra recordó haber sido observada por Trump durante un breve encuentro en la oficina de Epstein, y afirmó que este último le había dicho al magnate en ese momento que “ella no es para ti”. Otra mujer afirmó que Trump la manoseó cuando Epstein la llevó a la Torre Trump en Manhattan para reunirse con él.