Tanques israelíes penetran aún más en Gaza, mientras Biden insta a la paz

El ejército israelí se adentró en zonas del centro y el sur de la Franja de Gaza en su batalla contra los combatientes de Hamas, mientras que las autoridades sanitarias palestinas afirmaron el jueves que los ataques israelíes habían matado al menos a 22 personas en todo el enclave. La nueva escalada se produce horas después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, presionara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la urgencia de sellar un acuerdo para una tregua en Gaza y la liberación de los rehenes, según informó la Casa Blanca.

Meses de conversaciones intermitentes sobre un alto el fuego han girado en torno a las mismas cuestiones, pero Israel y Hamas se han mantenido firmes en sus exigencias. En la ciudad de Beit Lahiya, en el norte de Gaza, un ataque contra una casa mató a 11 personas, mientras que otro mató a seis, entre ellos a un periodista local, en una casa del campo de al-Magazi, en el centro de la Franja de Gaza, según informaron los médicos. Otras cinco personas murieron por más ataques en el sur.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían intensificado sus operaciones en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, y Jan Yunis, en el sur, desmantelando docenas de estructuras militares, localizando cohetes y matando milicianos en las últimas 24 horas. También dijo que los soldados mataron a 50 milicianos en la zona de Ráfah, en el extremo sur del enclave, durante el último día.

La llamada telefónica entre Biden y Netanyahu a última hora del miércoles siguió a un viaje relámpago a la región del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que finalizó el martes sin producir ningún avance en la guerra de 10 meses de duración. Hamas quiere un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y libere a los rehenes israelíes y extranjeros en Gaza a cambio de la libertad de muchos palestinos encarcelados por Israel. Culpa a Israel y a Estados Unidos de la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Netanyahu afirma que la guerra sólo terminará cuando Hamas sea derrotada, y que un alto el fuego que permita el intercambio de rehenes y prisioneros sería sólo una pausa temporal mientras el grupo miliciano siga siendo una amenaza.

TANQUES Y DRONES

En la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, que alberga a cerca de un millón de residentes y palestinos desplazados, según el consejo municipal, los residentes dijeron que los tanques avanzaron más desde el este y bloquearon algunas carreteras que conectan la ciudad con la cercana Jan Yunis, en el sur.

Los tanques israelíes también han avanzado hacia el oeste, en las zonas de al-Karara y Hamad, de Jan Yunis, obligando a más familias a abandonar sus refugios y tiendas de campaña, a veces bajo el intenso fuego de tanques y drones, dijeron los residentes.

Algunas familias durmieron en las carreteras y otras, en la playa, al no encontrar espacio ni refugio. “Anoche los drones empezaron a disparar hacia las tiendas, nos agachamos, quizá durante horas, y luego el ruido de los tanques se hizo más fuerte a medida que se acercaban, así que decidimos huir”, dijo a Reuters por teléfono desde Jan Yunis Imad al-Galayini, de 48 años.

“Somos cinco familias, 48 personas, corrimos a la playa, algunos durmieron en la carretera, otros en tierra, sólo en la arena sin tiendas, sin mantas ni colchones y puedes imaginar lo aterrorizados que estaban los niños y las mujeres”, añadió. Galayini afirmó que entre los palestinos de Gaza crecía la desilusión por las conversaciones de alto el fuego.

“Estas conversaciones son una pérdida de tiempo y su objetivo es dar a Netanyahu el tiempo que necesita para continuar con lo que está haciendo. No hay lugar en el que los tanques no hayan entrado, o bombardeado, y ya no hay ningún lugar seguro”, afirmó.

La mayor parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados en múltiples ocasiones desde el comienzo de la guerra. Incluso en las zonas designadas como seguras se han registrado periódicamente víctimas de los ataques israelíes. La campaña militar israelí ha matado a más de 40.000 personas en Gaza desde octubre, según las autoridades sanitarias palestinas.