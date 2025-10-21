SUSCRÍBETE
Mundo

Televisión, refrigerador y teléfono en la celda: los beneficios que tendrá Sarkozy en la famosa prisión de La Santé

El expresidente francés estará en la misma prisión que otros criminales famosos de la historia, como el poeta Guillaume Apolinaire y el novelista Jean Genet.

Bastián DíazPor 
Bastián Díaz
Pasillo en la Maison d'arrêt de La Santé. Foto: Archivo

Del Elíseo, pasando por Trípoli, hasta una cárcel en Montparnasse. El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró este martes a una de las prisiones más conocidas de Francia, La Santé, luego de ser condenado a cinco años de prisión al ser considerado culpable de “conspiración criminal”. Esto, en un caso relacionado al financiamiento de su campaña presidencial, donde habría obtenido ayuda de Muammar Gaddafi, el entonces gobernante de Libia.

Ubicada en la “rive gauche”, la mitad al sur del Sena en París, la Maison d’arrêt de La Santé es una de las prisiones más conocidas de Francia, y una de las “VIP”, que ha albergado a distintas figuras de la política y el arte. Siendo Sarkozy el primer expresidente francés en entrar a la cárcel, se le tendrá en un aislamiento total para evitar problemas con otros internos.

Desde el diario Le Figaro destacan que la prisión de Sarkozy es una “primera vez histórica” en la Unión Europea: “Si presidentes como Lula en Brasil o Jacob Zuma en Sudáfrica han entrado a prisión después de su mandato, ningún exjefe de Estado de un país de la Unión Europea había vivido esa suerte hasta ahora”.

En tanto exmandatario, Sarkozy permanecerá recluido en el pabellón de aislamiento de la prisión, una de las de mayor seguridad de Francia: esto implica que estará solo en su celda, en el patio y la sala de actividades, según declaró el martes a la radio RTL el director de la administración penitenciaria, Sébastien Cauwel. Su exasesor Claude Guéant, quien también fue condenado el jueves, cumplirá su condena en un pabellón especial para “personas vulnerables”, los llamados “barrios VIP” de la prisión, donde se ha encarcelado a figuras políticas prominentes en el pasado.

A diferencia de algunos coacusados, Sarkozy no fue enviado directamente a prisión tras su sentencia. Sin embargo, el tribunal no le concedió la posibilidad de esperar su próximo juicio de apelación en casa, por lo que Sarkozy permanecerá detenido tras su condena en la primera fase del juicio. A pesar de eso, “se le presume inocente” mientras su apelación esté pendiente, un proceso que podría durar varios meses.

Aunque no se beneficia de ningún estatus legal especial, Sarkozy no es un recluso común. Según indica Reuters, si se tratara de un detenido común, probablemente tendría que compartir celda o incluso dormir en un colchón en el suelo, como lo hace más de un centenar de detenidos en la prisión de La Santé. En el recinto, el hacinamiento ha alcanzado casi el 190% de su capacidad, según declaró el sindicato de funcionarios de prisiones Force Ouvrière.

Nicolas Sarkozy en la Corte de Apelaciones en 2023. Foto: Archivo BENOIT TESSIER

La Santé es de las prisiones más conocidas en Francia, y cuenta con secciones para presos VIP y de máxima seguridad. Es una de las tres prisiones principales de la región parisina, junto con la de Fleury-Mérogis, que es la más grande de Europa, y la de Fresnes. En las celdas, los presos pueden optar a tener televisión, refrigerador y cocina a inducción.

Como muchas cárceles francesas, La Santé está sobrepoblada, aunque Sarkozy permanecerá separado del resto de los reclusos. En agosto había 1.243 reclusos en la cárcel, diseñada para albergar a 657, según datos del Ministerio de Justicia. Francia ocupa así el tercer lugar entre los países con las cárceles más sobrepobladas de Europa, después de Eslovenia y Chipre, según cifras del Consejo de Europa de 2024.

La Santé es una histórica prisión que albergó, entre otros, al militante izquierdista Carlos “El Chacal” y al líder panameño Manuel Noriega. Entre otras figuras que pasaron tras las barras de este recinto están Francesc Macià, el primer presidente de la Generalitat catalana, el novelista y político Jean Genet, y el poeta Guillaume Apollinaire.

Su ubicación en la capital facilitará que familiares y amigos visiten a Sarkozy. De hecho, el ministro de Justicia, Gerald Darmanin, protegido del exmandatario y quien ahora controla el sistema penitenciario, anunció el lunes que visitaría al expresidente en prisión.

Nicolas Sarkozy en la Corte de Apelaciones en 2023. Foto: Archivo Sarah Meyssonnier

Los reclusos del pabellón “VIP” se alojan en celdas individuales, y no en las habituales unidades para tres personas, y se les mantiene solos durante las actividades al aire libre por razones de seguridad. Por lo demás, las condiciones no son mejores que en otras zonas de la prisión, donde las celdas suelen tener entre 9 y 12 metros cuadrados. Las celdas de aislamiento, ubicadas en un pabellón separado, tienen 9 metros cuadrados y persianas diseñadas para limitar la comunicación entre los detenidos, según un informe de 2020 del Supervisor General de Lugares de Privación de Libertad.

La Santé fue recientemente renovada y, por lo tanto, ofrece mejores condiciones que muchas otras prisiones, según Julien Fischmeister, de la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones. Todas las celdas cuentan ahora con duchas y teléfonos fijos propios. Sarkozy también tendría acceso a un televisor, pero tendría que pagar 14 euros al mes por este privilegio. Fischmeister explicó que Sarkozy recibiría comida a domicilio, y que la prisión también permite a los reclusos comprar productos para preparar sus propias comidas en sus celdas.

El expresidente declaró el domingo que no le daba miedo ir a la cárcel y que planeaba aprovechar ese tiempo para escribir un libro. Aun así, la prisión podría ser una experiencia inquietante para un líder que hablaba de “mano dura contra la delincuencia”, que en una ocasión se refirió a los jóvenes que se amotinaban en los suburbios como “escoria” y amenazó con “limpiarlos” con mangueras de agua a alta presión.

En cualquier caso, ya ha recibido visitas de su esposa Carla Bruni y su abogado. Tras hablar con su cliente, Jean-Michel Darrois habló a las afueras de la prisión de La Santé: “Hoy hizo ejercicio, empezó a escribir su libro... Esto no es un balneario desde luego”, declaró. “Está en una celda de 9 metros cuadrados, hay mucho ruido todo el tiempo...”, añadió el abogado. Darrois también indicó que el expresidente “recibió la visita de su esposa” por la tarde. “Un primer día en prisión es terrible, y lo superó”, enfatizó.

“Quiero decirles (a los franceses), con la fuerza inquebrantable que tengo, que no es un expresidente de la República quien está encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente”, manifestó Sarkozy en una nota publicada en su perfil de X antes de entrar en prisión.

