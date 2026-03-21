Thomas L. Friedman y la guerra en Irán: “Esto es un desastre total”

Pocos periodistas conocen Medio Oriente como Thomas L. Friedman. Tres veces ganador del Pulitzer e influyente columnista de The New York Times, es uno de los mejores “lectores” de tendencias globales, así como también uno de los más reconocidos analistas políticos a nivel global. Autor de decenas de libros, incluido The Lexus and the Olive Tree, vive viajando y reporteando en terreno. Entre uno y otro viaje, conversa con La Tercera vía Zoom desde su oficina en Washington, llena de libros, documentos y materiales que usa en su trabajo. “Esta semana, supongo que estamos descabezando a Cuba”, dice, en alusión a la avalancha de acontecimientos que genera la administración de Donald Trump. “Así es que me cuesta seguirle el ritmo”, reconoce.

Hace varios días usted escribió que Trump no tiene idea de cómo acabar con la guerra en Irán. ¿Cómo puede terminar este conflicto?

Esto me recuerda a un tipo que detiene a un policía y le pregunta: “¿Cómo llego a Santiago?”. Y el policía responde: “Bueno, yo no empezaría desde aquí”. Pero aquí es donde estamos… Yo no habría empezado desde aquí: no (habría) iniciado esta guerra de esta manera, en este momento. Esto es un desastre total. Y realmente no sé cómo saldremos de esto desde aquí, salvo lo que yo escribí: (les diría) han dañado algunas de sus instalaciones, acepten la victoria y dejen que la política interna de Irán se desarrolle por sí sola. Porque en estas situaciones siempre queda la mañana siguiente…

Y la mañana siguiente de la mañana siguiente, como usted dice que hay que mirar este tipo de conflictos.

Sí. La mañana siguiente (a eso), Irán declara la victoria. Pero la mañana siguiente a la mañana siguiente, ellos tienen un gran problema. Tienen una economía que no funciona. Tienen un Ejército devastado. Han malgastado miles de millones de dólares en un proyecto descabellado para intentar adquirir un arma nuclear para destruir a Israel o amenazarlo. Y eventualmente el peso de eso se hará sentir, la gente no tiene trabajo, no tiene ingresos. Y creo que esa es la única manera: estos regímenes no cambian desde abajo hacia arriba. Te recuerdo que Bashar al-Assad, la revolución en Siria, ocurrió en 2011. Tardó al menos seis años en ser derrocado. Y en el proceso mató a 650.000 personas y convirtió a varios millones de sirios en refugiados. Así que estas transiciones no se dan fácilmente. Pero de eso ha surgido un momento de transición en Siria. Y creo que eso es lo mejor que se puede esperar. Si hay algo que aprendí de la guerra de Irak y de Siria, es que no se puede apresurar la historia.

Un hombre ondea una bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Shadati

Trump pensó que iba a tener en Irán otra Venezuela y otra Delcy Rodríguez, pero no pasó. ¿Por qué el mal cálculo?

Lo que han hecho al decapitar a la cúpula dirigente (iraní) es que, al menos desde lejos, se puede ver que todo el poder ha recaído en la Guardia Revolucionaria. Así que ahora están al mando, básicamente. Y siempre lo estuvieron, en cierto modo, pero había una fachada civil y clerical de este régimen, mientras que la Guardia Revolucionaria tenía el verdadero poder y el control real de la economía. Por lo tanto, diría que quienquiera que esté dirigiendo a la Guardia Revolucionaria, no lo sabemos con certeza, es quien dirige todo esto ahora… Mira, tengo 72 años y esta mañana estaba pensando en hacerle dos preguntas a Gemini Pro 3. Una: ¿A cuántas generaciones de líderes de Hamas ha asesinado Israel? Y pregunta número dos: ¿Quién está al mando en Gaza hoy?

¿Qué le dijo?

Dijo: Hamas. Así que, si hay algo que se repite, tenemos un socio muy problemático en Netanyahu, porque Netanyahu jamás permitirá que Estados Unidos coseche los beneficios de ninguna victoria estratégica o táctica en Irán.

¿Por qué?

Porque no avanza en nada con los palestinos. Y por eso él, en realidad, no puede sacar provecho de nada de eso: han derrotado a Hamas, tienen a Líbano y Siria, podrían alcanzar la paz con Arabia Saudita, pero él no lo hará. Es un actor radical. Y sus intereses no son los del gobierno estadounidense, ni los de los judíos estadounidenses, ni los de los judíos del mundo. Tiene una agenda radical para apoderarse de Cisjordania. ¿Cuántas veces tiene que decírnoslo antes de que le creamos? No estamos alineados en esto, y llevo mucho tiempo intentando dejarlo claro. Ahora, este proyecto de transformar Irán, en general, es mucho más importante de lo que la izquierda está dispuesta a reconocer. Y es mucho más difícil de lo que la derecha está dispuesta a reconocer.

Crédito: AFP Suhaimi Abdullah

¿Cómo así?

Nada cambiaría más las perspectivas de Medio Oriente que un gobierno en Irán dedicado a una sola cosa: permitir que los iraníes desarrollen todo su potencial y crear un gobierno más consensuado. Irán ha sido la mayor potencia imperial de Medio Oriente desde 1979, con el debido respeto a la ocupación israelí de Cisjordania. Irán ha estado ocupando de facto otros cuatro países: Líbano, Siria, Irak y Yemen, a través de grupos proxy. Así que tenemos que ser realistas al respecto. Nada empoderaría más a esos países para que alcancen su máximo potencial que un debilitamiento del control asfixiante que Irán ha ejercido sobre ellos. Tan solo ese debilitamiento le dio a Líbano la oportunidad de tener el mejor gobierno desde la guerra civil, y a Siria, la de tener un gobierno diferente. Así que decir que todo está mal, que todo es una estupidez… Mira, no creo en la guerra en absoluto, solo digo que este es un mal régimen. Y cambiar este régimen sería de gran ayuda, ante todo, para liberar el potencial del pueblo persa y su civilización, y luego para mejorar la región. No es lo único que mejoraría la región, pero es lo más importante. Dicho esto, es enormemente difícil. Y la idea de simplemente bombardearlos desde el aire, (y) que la gente salga a las calles y tome el control, fue una idea increíblemente ingenua. Y no solo fue ingenua sobre la dinámica interna de Irán, sino que subestimó por completo que Irán tiene voz y voto en esto. Y el régimen tiene voto. El enemigo tiene voto. Y el enemigo votó por usar el poder de los débiles. Nosotros usamos el poder de los fuertes. Bombardeamos todo lo que pudimos ver. Ellos respondieron con el poder de los débiles: dos drones en el estrecho de Ormuz. Eso fue todo lo que hizo falta: 20.000 dólares cada uno.

Muy efectivo...

Muy efectivo. Hay 600 barcos atrapados allí. Me da mucha pena, lloro por los bosques que se han talado para estudiar qué pasaría si el estrecho de Ormuz se cerrara para la economía mundial y la economía energética mundial. No sé cuántas personas, cuántas tesis doctorales han escrito sobre eso. Y aun así, nuestro presidente optó por ignorarlas todas y dejarse llevar por su instinto.

¿Cómo ve el impacto de esto en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita, que se consideraban lugares más seguros y están siendo atacados?

Esto es muy triste. Básicamente, lo que estás viendo es al viejo Medio Oriente, el Medio Oriente de los regímenes de resistencia —representado por Irán—, intentando destruir el nuevo Medio Oriente, que es el Medio Oriente de la globalización, la inclusión, la diversidad y la conexión con el mundo. Así que puedes burlarte de Dubai todo lo que quieras, pero Dubai como modelo ha dado a más jóvenes árabes la capacidad de desarrollar todo su potencial en un escenario global que nunca antes. Y no es una democracia, pero es un lugar muy decente. No, no puedes escribir un artículo de opinión en el Wall Street Journal atacando a la familia gobernante, pero puedes iniciar un negocio y desarrollar todo tu potencial allí, tanto como local o como extranjero. Así que Irán está intentando destruir eso ahora para obtener ventaja sobre nosotros.

Dijo que el año pasado fue uno de los peores en sus casi 50 años como periodista. ¿Qué tal está siendo este?

Bueno, escribí eso en el contexto de volver a Minnesota, mi ciudad de origen, (donde ocurrió) el mayor levantamiento cívico en nombre de la democracia y el Estado de Derecho de personas que no usan uniformes que he visto en mi vida. Así que hay (también) otras buenas tendencias sucediendo, pero básicamente hemos visto la completa podredumbre de la élite estadounidense. Ahora estamos gobernados por una oligarquía tecnológica que compra cada vez más medios, complaciendo a personas como Epstein, que aparecen en cada correo electrónico suyo. Y realmente tenemos que mirarnos en el espejo. No sé qué pasó con los bufetes de abogados, las empresas tecnológicas que se arrodillan ante Trump…

Se arrodillan ante el “rey Trump”, ha escrito usted…

Sí, el Rey Trump. Y me siento afortunado: trabajo para una gran familia, la familia Sulzberger, para un gran periódico, y ellos no están haciendo eso, nosotros no estamos haciendo eso, y yo no estoy haciendo eso. Mira, esta es la lucha de mi vida. Y no estoy cansado…

Las elecciones de mitad de mandato en noviembre son de gran influencia en todas estas materias. ¿Cómo ve las posibilidades de los demócratas de recuperar terreno?

Depende mucho de lo que ocurra, y eso es totalmente impredecible. Pero lo único que sé es que Trump 1 estaba rodeado de barreras, pero Trump 2 está rodeado de amplificadores. Y esa es la verdad fundamental del país ahora mismo, y creo que eso nos ha metido en muchos problemas. La importancia de que los demócratas obtengan la Cámara de Representantes, al menos la Cámara, radica en que volveremos a tener mecanismos de protección. Porque Trump lo ha tenido todo: la Corte Suprema, la Cámara de Representantes, el Senado, la Casa Blanca, así que podía actuar como un dictador en muchos sentidos. Los tribunales lo han frenado en cierta medida, pero realmente podía hacer lo que quisiera. Podía actuar como un rey. Por eso es tan importante obtener al menos una palanca de poder. Pero nos esperan años difíciles. No son tiempos normales, y solo espero que mi país pueda sobrevivir los próximos tres años