    Mundo

    Tiroteo en escuela de Canadá deja al menos nueve muertos y 27 heridos

    La policía local investiga el ataque en el municipio de Tumbler Ridge, mientras las autoridades evitan adelantar conclusiones sobre el número víctimas menores de edad y los motivos del hecho.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    Al menos nueve personas murieron y otras 27 resultaron heridas este martes tras un tiroteo en una escuela secundaria del municipio de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, Canadá, en un hecho que ha conmocionado al país.

    Según informaron las autoridades, la presunta responsable se habría quitado la vida tras una serie de ataques que dejaron víctimas tanto al interior del establecimiento educacional como en una vivienda cercana.

    La Policía Montada de Canadá señaló en un comunicado que sus efectivos ingresaron al recinto tras recibir una alerta por la presencia de un “tirador activo”, descrito inicialmente como “una mujer con vestido y cabello castaño”. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la sospechosa fallecida, con lo que aparenta ser una lesión autoinfligida.

    En el interior de la escuela, la policía confirmó el hallazgo de seis personas muertas, mientras que otra víctima falleció durante su traslado a un centro asistencial, elevando a siete el número de decesos vinculados directamente al recinto educacional.

    La investigación permitió además identificar una segunda ubicación relacionada con los hechos: una vivienda del sector donde fueron encontradas dos personas adicionales fallecidas.

    De acuerdo con el reporte policial, se están realizando registros en otras casas y propiedades para establecer si existen más víctimas o posibles vínculos con el ataque.

    Respecto de los heridos, la escuela fue evacuada completamente y las autoridades detallaron que dos personas fueron trasladadas en helicóptero al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales, mientras que alrededor de otras 25 están siendo evaluadas en un centro médico local por heridas que no ponen en riesgo su vida.

    En una posterior conferencia de prensa, el comandante de la Policía Montada en el Distrito Norte, Ken Floyd, evitó especular sobre cuántas de las víctimas fatales serían menores de edad, señalando que ese antecedente aún está siendo determinado. Asimismo, indicó que las autoridades trabajan para establecer la conexión entre la atacante y las víctimas, aunque advirtió que “será difícil determinar el por qué” de la agresión.

    “Estoy devastado”

    A través de su cuenta en X, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su apoyo a las familias afectadas y a las autoridades locales.

    ANDREJ IVANOV

    Estoy devastado por los horribles tiroteos ocurridos hoy en Tumbler Ridge, Columbia Británica. Mis oraciones y más profundas condolencias están con las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos a causa de estos actos de violencia”, señaló.

    Carney agregó que se une “a los canadienses en el duelo con quienes han visto sus vidas cambiadas de manera irreversible hoy, y en el agradecimiento por el coraje y la entrega de los primeros respondedores que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos”.

    Finalmente, la autoridad subrayó que “nuestra capacidad de unirnos en momentos de crisis representa lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión mutua”.

    La noticia continúa en desarrollo, mientras las autoridades canadienses mantienen acordonada la zona y refuerzan el apoyo psicológico a estudiantes, familias y funcionarios afectados por uno de los episodios más graves de violencia armada registrados recientemente en el país.

