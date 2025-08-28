“Todo es mentira”: Milei rompe el silencio tras acusaciones contra él y su hermana por corrupción

El presidente argentino, Javier Milei, salió este miércoles a desmentir las recientes acusaciones de corrupción que lo involucran tanto a él como a su hermana y principal asesora, Karina Milei.

Las denuncias, basadas en audios y mensajes difundidos la semana pasada, señalan a ambos como supuestos responsables de una red de cobro de sobornos relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad y la industria farmacéutica.

El diario Página 12 recogió las primeras declaraciones públicas de Milei sobre el caso, en las que defendió la inocencia de su entorno y atribuyó la polémica a una “operación política”.

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió”, expresó Milei durante un acto en Lomas de Zamora, aludiendo directamente a Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia de Discapacidad y quien reveló detalles del presunto esquema ilegal.

Tras su destitución, Spagnuolo fue denunciado formalmente ante la Fiscalía argentina e implicó también al asesor presidencial Eduardo ‘Lule’ Menem y al empresario Eduardo Kovalivker.

La investigación judicial, conocida por la filtración de audios a través del canal Carnaval, indaga posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública.

El gobierno argentino sostiene que se trata de una maniobra para perjudicar al oficialismo en el contexto de las próximas elecciones.

Desde la Casa Rosada reiteraron que la denuncia carece de fundamentos sólidos y que responderán con acciones legales para esclarecer los hechos ante la Justicia.