Tragedia aérea en Colombia: ascienden a 66 los muertos en el accidente del avión militar estrellado

La cifra de personas fallecidas tras el accidente aéreo de un avión de la Fuerza Aérea de Colombia sigue aumentando. Durante la noche de este lunes la cifra se elevó hasta los 66 muertos, luego del accidente en el departamento colombiano de Putumayo, en el sur del país, donde un avión de transporte del Ejército se estrelló con 128 pasajeros a bordo.

Según la información reciente, el vuelo era ocupado por 108 militares colombianos, dos policías y 11 tripulantes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, evitó confirmar una cifra exacta durante la última vocería ofrecida frente a los medios.

Sin embargo, Sánchez señaló que “la patria ha perdido a varios de sus hijos e hijas más valientes, militares y policías que entregaron su vida al servicio de nuestra nación en un trágico accidente aéreo”.

Y agregó: “No son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país. Su sacrificio no será olvidado y en honor a ellos, en honor a su memoria, continuaremos cumpliendo la misión a pesar del dolor y la adversidad”.

Previamente, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, en una entrevista con la cadena televisiva Caracol, sostenía que aún quedaban cerca de 21 personas por identificar.

Con relación a los, al menos, 70 heridos por cuenta del siniestro aéreo, el gobernador colombiano señaló que 48 han sido trasladados al Hospital Militar de Bogotá, 12 al de María Inmaculada en Florencia y diez al dispensario del hospital las fuerzas militares en el municipio de Puerto Leguízamo.

El avión accidentado, donde viajaban las 128 personas, se trataba de una aeronave C-130 Hércules que estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército.

Según el ministro de Defensa colombiano la aeronave sufrió un accidente “poco después del despegue”, cayendo a tierra “a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo”.

El propio Sánchez informó, tras mantener una reunión con la cúpula militar y policial sobre el accidente del avión C-130 Hércules, que la aeronave “se encontraba de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada”, así como que, por el momento “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”, agregó el responsable de la cartera de Defensa, quien reiteró su solidaridad a las familias de “cada uno” de los militares y policías afectados por la tragedia.

Asimismo, desde la Fuerza Aérea colombiana, informaron durante esta noche que dentro de las víctimas, hay seis uniformados de la institución.