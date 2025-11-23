BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tras alerta de Estados Unidos sobre “actividad militar”, aerolíneas cancelan decenas de vuelos a Venezuela

    Avianca, TAP, Gol e Iberia cancelaron este sábado sus vuelos al país sudamericano, tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instando a extremar la precaución al sobrevolar la nación caribeña, por un “aumento en la actividad militar” del país.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Aviones en el aeropuerto de Caracas. Foto: Archivo

    El espacio aéreo de Venezuela es ahora motivo de cautela entre las aerolíneas que operan en la región. Este fin de semana, la compañía aérea colombiana Avianca canceló sus vuelos hacia suelo venezolano luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una alerta internacional que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar esa nación y el sur del mar Caribe.

    Una fuente de esa empresa dijo, en diálogo con EFE, que Avianca “estaba evaluando la situación como todas las aerolíneas”. Por su parte, un portavoz de Wingo –otra aerolínea colombiana– indicó que la compañía aún no ha cancelado sus vuelos, aunque la decisión dependerá “de las condiciones de seguridad”.

    Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas. Foto: Archivo

    Otra aerolínea de América Latina que canceló este sábado sus vuelos con destino a Venezuela fue la brasileña Gol, que suspendió su operación ante la “situación potencialmente peligrosa en la región”. Esta compañía aérea tenía previsto un vuelo este 22 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (en la zona metropolitana de Sao Paulo) hacia Caracas.

    Gol les informó a los viajeros con pasajes para ese y otros vuelos, que pueden “reprogramar sus viajes, solicitar un crédito o pedir el reembolso directamente”. Además, las europeas TAP (de Portugal) e Iberia (de España) también cancelaron sus operaciones con destino al país sudamericano.

    TAP aseguró que “los vuelos TP170, previstos para el 22 y 25 de noviembre con destino a Venezuela, fueron cancelados”, en una decisión tomada estrictamente a causa de la “información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos” sobre la seguridad del espacio aéreo venezolano. En cuanto a Iberia, esta aerolínea canceló sus vuelos comerciales a la nación latinoamericana e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones.

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en una conferencia de prensa en Caracas. Foto: Archivo Miguel Gutierrez

    La alerta de la FAA fue emitida el 21 de noviembre, luego de que el organismo subrayara “el empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar” en la región. Por ello, advirtió de una “situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

    “Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, añadió el organismo aéreo de Estados Unidos.

    Estas cancelaciones llegan en el ya conocido contexto de los bombardeos a supuestas narcolanchas, realizados por el Ejército norteamericano en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. A eso, ahora se sumaría también “una nueva fase de operaciones” que empezaría en los próximos días.

    Marines estadounidenses llegan a Arroyo, Puerto Rico, para realizar ejercicios de entrenamiento, el 16 de octubre pasado. Foto: Archivo

    Estados Unidos se dispone a lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, según informaron a Reuters cuatro funcionarios estadounidenses, a medida que la administración del presidente Donald Trump intensifica la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

    Reuters no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, de todos modos. En las últimas semanas han proliferado los informes sobre acciones inminentes, a medida que el Ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe ante el deterioro de las relaciones con Venezuela. Dos de los funcionarios estadounidenses afirmaron que las operaciones encubiertas probablemente serían la primera parte de las nuevas acciones contra Maduro.

    Un alto funcionario de la administración no descartó el sábado ninguna acción de Estados Unidos con respecto a Venezuela. “El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, declaró el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.Espacio aéreoActividad militarMaduroTrumpMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai

    Reportan fuga de un interno desde cárcel Colina II

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara
    Chile

    Cadem: Kast arranca segunda vuelta con ventaja de 16 puntos sobre Jara

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    Reportan fuga de un interno desde cárcel Colina II

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El nuevo mapa del poder en el Congreso que desafía las reformas del próximo gobierno

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo quiere entrar en zona de Copa Sudamericana a costa de Unión La Calera

    La U gana una batalla: se pone el overol para bajar a O’Higgins y sigue en la pelea por el Chile 2

    Con Brayan Cortés en el arco: Peñarol y Nacional quedan mano a mano en la primera final del campeonato uruguayo

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”
    Cultura y entretención

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra
    Mundo

    Ucranianos manifiestan su rechazo a propuesta de paz de Trump en medio de negociaciones en Ginebra

    El G20 en África cierra con choque con Washington y foco en la desigualdad

    Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”