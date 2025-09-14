SUSCRÍBETE
Mundo

Tras incursiones de Rusia: Zelenski destaca la experiencia ucraniana con drones y ofrece apoyo a la OTAN

El presidente de Ucrania realizó tal propuesta luego que desde Polonia y Rumania denunciaran la violación de sus espacios aéreos por drones rusos.

Por 
Europa Press
 
Cristóbal Palacios
El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destacó este domingo la amplia experiencia que está adquiriendo su país en el manejo de drones, en el marco de su conflicto bélico con Rusia, y ha ofrecido esta experiencia a la OTAN.

“Estamos listos para formar a todos nuestros socios en la defensa” contra los drones rusos. “Es evidente que los rusos están estudiando cómo extender la guerra al territorio de Polonia y los estados bálticos y que el Ejército ruso está también poniendo a prueba a Rumania”, apuntó en su discurso vespertino diario, en referencia a las recientes incursiones en estos países.

Zelenski ha reconocido que la OTAN cuenta con armamento defensivo eficaz, pero Ucrania ha desarrollado “soluciones en masa y sistemáticas significativamente más rentables por su coste”.

Por otra parte, Zelenski ha defendido los ataques contra instalaciones petroleras rusas. “Las sanciones más eficaces, las sanciones que funcionan más rápido, son los ataques contra las refinerías rusas, contra sus terminales y depósitos de petróleo”, relevó.

Estos ataques “afectan significativamente a la industria petrolera rusa y por consiguiente, a la guerra”, sostuvo en referencia al ataque sobre la refinería de Kirishi, a 110 kilómetros al sureste de San Petersburgo.

Este mismo domingo, Kiev ha informado de su implicación en los ataques de sabotaje que han afectado a varias líneas férreas de Rusia. En concreto han dado cuenta de una explosión en la provincia rusa de Oriol y del descarrilamiento de una locomotora y de un tren de mercancías cerca de San Petersburgo.

Estos ataques habrían provocado “importantes problemas logísticos” a Rusia, lo que “afecta a su capacidad de realizar operaciones activas contra las Fuerzas Armadas ucranianas”, explicó un portavoz de los servicios secretos.

